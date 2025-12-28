地震記者會「髮亂領帶歪」反竄紅 陳達毅還原過程：下床就衝氣象署
宜蘭外海27日晚間11時05分發生規模7地震，中央氣象署緊急於晚間11時50分召開記者會，負責說明的地震中心科長陳達毅詳細解釋地震成因，未料在鏡頭前「領帶歪斜、頭髮凌亂」的形象突然在網路社群竄紅，網友大讚專業、盡責，陳達毅還原事發經過時，跳下床就衝氣象署。
陳達毅表示，27日晚間發生地震的當下，他和老婆、小孩都已熄燈上床，未料突如其來搖晃及國家警報大破寧靜，身為當晚值班待命主管的他，第一時間立刻跳下床換衣服，並駕車從新北中和趕往氣象署。
陳達毅說，由於搖晃很有感，心想規模一定不小，因此出門前有先請氣象署內3名值班同仁準備簡報，並與地震中心主任吳健富討論，初步了解地震規模、震央等，一邊開車一邊在腦中構思記者會該如何說明。
陳達毅坦言，他27日晚間11時30分抵達氣象署後，穿上提前在辦公室準備好的西裝，正想調整領帶和頭髮時，署內電腦卻突然當機，只能趕快去修理，「修完其實快沒時間了，記者們也早就在外面等候，不想讓大家等，我就直接上去了」。
對於記者會後網路社群出現不少討論，陳達毅說，能透過這樣的機會讓民眾了解地震及預警地震，反而是件好事，除感謝大家的支持，也強調氣象署同仁們都有做好份內的工作，昨天地震中心主任吳健富及許多同仁也有趕回氣象署，大家一路忙到凌晨2點多才離開。
事實上，陳達毅為台灣「地震預警系統」的開發人之一，2009年起著手針對國家警報、地震災害預警系統，進行開發及優化。
陳達毅強調，每次地震發生的狀況都不同，不能因為這次順利發布警報就掉以輕心，若沒有持續檢查系統、檢討不足，下一次隨時可能出現誤發或漏發。
強震後氣象署科長「歪領帶」開記者會 交長按讚、網喊：辛苦了
台灣東部海域27日深夜發生規模7.0有感地震，全台民眾都十分關心現場狀況，中央氣象署緊急舉行記者會，負責說明的地震中心科長陳達毅意外成為觀眾焦點，交通部長陳世凱也現身說法，讓眾網友連讚「太辛苦了」！
強震守護台灣！陳達毅「亂髮歪領帶」開記者會 親還原：床上急奔氣象署
宜蘭外海27日23時05分發生芮氏規模7.0地震，中央氣象署23時50分就召開記者會，由地震測報中心科長陳達毅對外說明。網友也注意到陳達毅倉促趕往現場，因此領帶歪歪、頭髮凌亂，大讚他「辛苦了」。對此，陳達毅透露自己是從中和區住家出發，到氣象署因為電腦故障，他還幫忙修了電腦，怕記者們等太久，連鏡子都沒照就趕緊上工開記者會。
