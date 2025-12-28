地震記者會「髮亂領帶歪」爆紅 陳達毅：下床就衝氣象署

台灣東部海域27日深夜11時05分發生規模7.0強震，中央氣象署緊急於11時50分召開記者會，由地震測報中心科長陳達毅出面說明，他在鏡頭前領帶歪斜、頭髮略顯凌亂的模樣，意外在社群平台掀起討論，不少網友大讚敬業又盡責；對此，陳達毅還原過程，表示當時已準備就寢，地震發生後立刻從床上跳起，隨即開車趕往氣象署主持記者會，因行程緊迫，未能整理儀容。

陳達毅昨（28）日表示，27深夜地震發生時，他和妻子、孩子早已關燈就寢，突如其來的劇烈搖晃與手機國家級警報聲，讓身為當晚值班待命的主管，第一時間從床上跳起，迅速換好衣服，隨即開車自從中和住家趕到北市中正區的氣象署。

廣告 廣告

陳達毅說，途中一邊趕路，一邊聯繫署內同仁，請值班人員先準備簡報資料，並與地震中心主任討論地震相關資訊，思考在記者會上該如何向外界清楚說明，抵達氣象署後，他立刻換上預備的西裝，因時間緊迫，加上設備一度出現狀況，無暇整理儀容，就直接上台說明，只為了不希望讓大家等太久。

針對「歪領帶」意外成為網友討論話題，陳達毅表示不介意，反而認為能讓更多民眾關注地震知識與預警系統的契機，他也感謝同仁在深夜全力投入，許多人一路忙到凌晨2點多才返家。

陳達毅除了是氣象署地震中心科長，也是台灣地震預警系統的重要推手之一，自2009年起參與國家警報、地震災害預警系統的建置與優化，長期致力於提升防災應變能力。

更多中時新聞網報導

帕拉斯PALLAS超夯 跨年連趕3場

PLG》只打第1節好球 洋基苦吞開季4連敗

告五人致敬白衣天使 幽默問「落枕看哪科」