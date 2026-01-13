地震豪雨擊北橫明池路段瞬間吞路600方土石封山 坍方畫面曝光

北橫明池路段驚天坍方道路瞬間全數掩埋。（圖 ／翻攝畫面）

受近日宜蘭地區連續地震與豪雨雙重影響，山區地質明顯鬆動，災情頻傳。北橫公路台7線68.7公里處、明池路段，於13日上午突發生大規模邊坡坍方事故，大量土石在短時間內傾瀉而下，坍方量體初估約達600立方公尺，瞬間覆蓋整個路幅，導致道路完全中斷，現場畫面相當驚險，所幸事發當下並未傳出人車傷亡。

公路局表示，災害發生後，隸屬東區養護工程分局的獨立山工務段已第一時間派遣搶修人員及大型機具進駐現場，進行警戒、清理與邊坡安全評估作業，並立即實施道路全線封閉，以防止二次災害發生。同時也透過沿線CMS可變資訊看板、警廣交通頻道，以及通報周邊觀光旅宿業者等多元管道，提醒用路人及遊客提前改道，避免誤闖受災路段而受困。

獨立山工務段指出，若後續天候條件穩定，且邊坡結構經評估後確認安全，預計於今日下午5時進行搶通作業並視情況開放通行。然而，實際開放時間仍須視清理進度與邊坡穩定度而定，不排除因雨勢或地質變化而提前或延後開放。

工務段也嚴正呼籲，近期山區因地震頻仍且連日降雨，土石含水量高，邊坡極度不穩定，落石與坍方風險大幅增加，民眾應避免非必要進入山區道路。若有行程需求，務必於出發前查詢最新路況資訊，並事先規劃替代路線，以確保行車安全，避免發生危險或長時間滯留的情況。

