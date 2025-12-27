地震速報／深夜又搖！00:45規模4.7地震
[NOWnews今日新聞] 不是頭暈錯覺！中央氣象署表示，今（28）日凌晨0點45分，宜蘭外海發生芮氏規模4.7地震，震央位置在宜蘭縣政府東南東方 30.8 公里 ，位於台灣東部海域，地震深度60.8公里，本次地震讓全台11縣市有感。
各地震度級
宜蘭縣地區最大震度 3級
花蓮縣地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
桃園市地區最大震度 1級
新竹縣地區最大震度 1級
臺中市地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
嘉義縣地區最大震度 1級
更多 NOWnews 今日新聞 報導
7.0強震前「台北天空突然閃強光」！民眾愣：地震光嗎 成因曝光
12/27深夜宜蘭外海7.0地震！機場捷運全線停運 乘客嚇：真的很晃
12/27宜蘭外海7.0地震！南澳市區大停電 在地人曝現況：漆黑一片
其他人也在看
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 11
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 15
宜蘭7.0強震！釣蝦場池水如驚濤駭浪 釣客「淡定看海」如海嘯畫面瘋傳
今（27）日晚間23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里，地震深度 72.8 公里，全台有感，其中宜蘭、雙北等 17 縣市最大震度皆達 4 級。地震發生當下，宜蘭一家釣蝦場內拍下驚人畫面，原本平靜的蝦池因劇烈搖晃瞬間激起陣陣大浪，猶如小型海嘯現場，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 8
全台都搖！台灣深夜7.0地震 各地民眾嚇壞：感覺比上次花蓮強震還大
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜大地震！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（27）天晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
2波「西伯利亞冷空氣」接力南下！鄭明典示警：1月確定更冷
[Newtalk新聞] 雖然今(27)天冷氣團減弱，但中央氣象局長鄭明典表示，未來兩週都會有西伯利亞的冷空氣南下，且第2週會比第1週的更強，北風影響更明顯，因此確定1月一定會更冷。 氣象署表示，雖然今天起冷氣團減弱，各地天氣都會逐步回溫，水氣減少，但30日開始會有新的東北季風南下，北部會再轉濕冷，各地低溫約15至18度，強度沒有前一波那麼強。 對此，鄭明典今天在臉書上，PO出一張500百帕「等高線和距平(底色)圖」，預測未來兩週的天氣。鄭明典表示，從西伯利亞的貝加爾湖脊場變化趨勢來看，第一週偏西且較淺；第2週脊線呈東北－西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。 其次看海路交界的東亞主槽，第一週低壓中心偏北，槽線較淺；第2週低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。以上兩個特徵都顯示，第二週之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態，因此確定1月的天氣會更冷。查看原文更多Newtalk新聞報導冷氣團減弱仍寒冷！金門低溫特報 3千公尺以上高山有機會降雪盼明年上半年訪中「鄭習會」 鄭麗文：希望給賴清德上課新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 1
週日回暖後冷空氣緊跟 恐凍13度、濕5天！不排除「這時」有寒流
把握好天氣！今（27）日中央氣象署預報，28、29日白天可迎來短暫回暖，30日一波東北季風來訪，預計帶來低溫、降雨持續至1月3日、4日，迎風面的北部、東半部要留意連日雨勢，馬祖不排除下探13度。至於寒流什麼時候來？今早氣象專家林得恩曾發文分析，跨年夜、元旦天氣與氣象署的預報相近，不過元旦過後可能有較強的冷空氣南下，強度有機會達寒流等級，實際降溫幅度需待更近時再觀察。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天
受到大陸冷氣團及東北季風影響，北台灣又濕又冷，氣象署發布大雨特報，提醒今(26)日基隆北海岸及台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今晨1縣市低溫不到10℃！跨年天氣曝 下週「2026首波冷氣團」恐報到
中央氣象署指出，今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及臺東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼；降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 18
深夜猛震全台狂搖！規模7強震直擊宜蘭 雙北4級有感、北捷緊急降速
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中央氣象署指出，今（27）日晚間23時05分，台灣東北部發生芮氏規模7的強烈地震，震央位於宜蘭一帶，全台多地明顯有感。台北...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
2026首波寒流這天殺到！「北台轉雨」時間出爐 專家揭元旦曙光機率
全台民眾期待跨年夜歡慶活動，中央氣象署表示，跨年日（31日）當天受東北季風影響，各地早晚稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；氣象專家也表示，跨年當天東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率。即不一定能看到元旦曙光。1月1日另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，由於各國模式模擬歧異大、且持續調整，是否為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
跨年變天警報！急轉濕冷「元旦曙光難現」 下周寒流冷空氣接力
氣象專家林得恩提醒，下周跨年夜受東北季風增強影響，北台灣降雨機率上升，東半部因雲量較多，元旦想欣賞曙光的機率偏低。此外，元旦過後將有一波恐達寒流等級的冷空氣南下強襲。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2
0度線逼近！入冬最強冷氣團巔峰來了 北台灣濕冷、6縣市低溫恐探10度↓
中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今（26）日新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。此外，氣象署針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣等4縣市發布大雨特報，提醒台北山區、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
隊伍排起來！「合歡山武嶺下雪」熱血民眾嗨爆 絕美畫面曝光
美翻！受到大陸冷氣團強勢影響，高山氣溫驟降，全台山區進入「銀白時刻」。繼昨日降下冰霰與冰雹後，南投合歡山武嶺終於在今（27）日清晨4時許，迎來了入冬後的第一波降雪。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
清晨最低溫10.1度！冷氣團發威「6縣市低溫特報」明起冷氣團減弱
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏10.1度。氣象署表示，今天（26日）水氣增多，4縣市大雨特報，清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，6縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（27日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，苗栗以南日夜溫差大，水氣稍減，周日、下周一（28日、29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大，水氣減少，下周二到下周四（30日到1日）北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼，迎風面水氣稍增。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 6
專家曝大地震「搖晃秒數」示警：未來一週注意5.5～6.0餘震
1227深夜發生大地震，氣象專家組成的粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（28）天凌晨發文提醒，未來一週注意5.5～6.0餘震。三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前 ・ 發起對話
6縣市低溫特報！鄭明典曝「台北站14度以下」：實實在在的大陸冷氣團
大陸冷氣團影響，台灣各地溫度明顯下降，6縣市低溫特報，前中央氣象局長、YahooTV「天氣多一典」主持人鄭明典亦在臉書發文表示「台北站氣溫維持在14度以下，這是概念上實在的大陸冷氣團強度」，呼籲民眾多加留意。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 22
冷氣團發威！玉山清晨下雪了 全台急凍最低溫測得零下5.5度
【緯來新聞網】冷氣團影響逐漸顯現，今晨氣溫明顯下滑。中央氣象署指出，玉山北峰在上午6時28分至6時3緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
50度溫水加速吐沙！無毒教母：蛤蜊「堆疊」恐白忙一場
低脂高蛋白的蛤蜊雖然營養價值極高，但貝類含有塑膠微粒的問題不容忽視，購買回家的蛤蜊必須先完成吐沙程序才能冷藏保存，透過正確的浸泡方式，可去除高達9成的塑膠微粒。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
玉山、嘉明湖銀色世界如雪國 下週一高溫25度 跨年夜防雨襲
冷氣團南下影響台灣高山地區！玉山清晨積雪深度達1.5公分，嘉明湖國家步道也被白雪覆蓋，宛如美麗的銀色世界。氣象專家指出，週六至下週一溫度將逐日回升，各地高溫可達22至25度，但跨年期間受東北季風影響，北部和東半部地區降雨機率較高。民眾把握回暖時刻，並留意天氣變化。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話