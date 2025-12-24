地震速報！ 12/24 17:47左右 臺東地區發生有感地震

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導網路瘋傳有移工分享，烹煮野鳥的心得，還附上大批黑面琵鷺照片，留言這陣子會來很多，讓網友們炸鍋！為此長期關心野鳥的保育團體，也坦言移工獵捕野生動物的消息時有耳聞，動保處則強調，目前還不能確定，遭捕殺的是黑琵，但已經委由保七總隊員警，展開追查。整隻被燉成了一鍋湯，網友瘋傳疑似有移工獵捕黑面琵鷺！（圖／民視新聞）就是這幾張網路截圖瘋傳，上頭不但有看起來，很像是水鳥遭油炸烹煮後的照片，甚至還有整隻被燉成了一鍋湯，最糟糕的是，上頭還有成群的黑皮照片，暗指著最近會來很多，吃進肚子會很暖，讓網友們炸鍋。台南市生態保育學會副總幹事黃永豐表示：「以前的人比較沒有東西吃，有肉就好所以才會有人去抓捕。」野生動物保育法立法前，也傳出過台灣人獵食黑面琵鷺，不過這三十多年來，已經少有國人獵食水、候鳥的傳聞，沒想到如今竟然疑似變成移工，觸法捕殺。福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷表示：「引進這些移工朋友的時候，要很明確那些人力公司，要很明確的告誡他們，不能在台灣做這樣子的事情。」業管單位也主動調查，初步認為，照片烹煮的並不黑琵，不過也不像一般家禽，還得釐清。（圖／民視新聞）對此市府業管單位也主動調查，初步認為，照片烹煮的並不黑琵，不過也不像一般家禽，還得釐清。台南市農業局森保科長朱健明表示：「因為長非行的鳥類翅膀會比較長，從那個碗裡的翅膀裡面看的話，牠的翅膀比較短，所以應該不是黑面琵鷺。」保七總隊第五大隊副大隊長王玉琪強調：「照片裡面大部分都是白腹秧雞，而不是黑面琵鷺等，一級類的保育類野生動物。」雖然警方初步認定，是揚言殺黑琵，不是真的下毒手。不過黑琵仍是國家易危等級的保育類動物，今年黑琵已經陸續都來台渡冬，目前在台南就觀測到有兩千多隻駐足，也是全台灣最大的黑皮渡冬基地。台灣長年保育成果的國際形象，可不能被玩笑話給傷害了。原文出處：網友炸鍋! 移工"煮野鳥"貼文附黑面琵鷺照片警展開追查 更多民視新聞報導壽山動物園歲末迎新成員 鵜鶘、侏儒羊等萌獸報到【有片】北極熊母熊罕見收養非親生幼崽 科學家：機率不到1%壽山動物園歲末迎新 鵜鶘等多種動物報到

民視影音 ・ 2 小時前 ・ 1