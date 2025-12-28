地震造成中橫便道落石 上午通行班次延後開放通行

〔記者歐素美／台中報導〕昨天晚上11點多，宜蘭東部外海發生規模7地震，台中梨山震度4級，造成中橫便道落石，公路局谷關工務段派員搶修，今天早上原定7點開放的班次延後到7點半恢復通行，谷關工務段提醒民眾近日開車上山要注意安全。

公路局谷關工務段長饒哲銘表示，昨晚地震後，巡查人員今天早上發現中橫便道有多處落石，影響車輛行駛，隨即派員清除，原訂上午7點的通行班次延後至7點半開放，目前已恢復通行，若無意外，今天都會開放正常三班次通行。

廣告 廣告

梨山震度4級，當地農友、台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉，也在地方社群的臉書PO文提醒大家，地震後中橫與高山公路落石風險升高，行車務必小心，注意安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

震超大外島也有感！東部海域23:05規模7.0地震 最大震度4級

地震別急著下床！消防署提醒「保命3動作」 守護枕邊安全

宜蘭7.0強震》新北新莊龍安陸橋牆面磚震落 漏夜敲除

