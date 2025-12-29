地震釀海底電纜受損 數發部：已啟動備援調度 確保通訊穩定

針對近日連續地震造成我國東部海域部分國際海底電纜受損，數位發展部今（29）日表示，已於第一時間要求電信業者啟動應變機制與訊務調度。目前非障礙區段均運作正常，雖尖峰時段部分連線可能出現些微延遲，但整體對外通訊維持穩定，籲請國人放心。

數發部表示，受地震影響，位於臺灣東部海域之 SJC2、PLCN、FNAL、RNAL 及 EAC2 等國際海纜部分區段發生障礙。數發部於獲報後，立即確認各電信業者完成訊務調度作業。依據業者回報，目前已透過替代路由支援，確保通訊不中斷；針對EAC1、TSE-1、APG、TPE 及 APCN-2 等海纜，其障礙點多位於日本、中國或新加坡鄰近海域，業者亦已與國際海纜組織協調，加速修復進度。

數發部進一步說明，為確保通訊不中斷，已於第一時間確認業者完成訊務調度，並要求積極協調海纜船投入修復工作。若海象條件許可，相關海纜預計最快可於115年1月至2月期間完成修復。

數發部強調，將持續透過「事前強化偵測」、「事中即時應變」及「事後加速修復」三大面向強化整體應變能力，並秉持「備援再備援」原則，積極布建非同步衛星站點、補助擴充微波容量及增設海纜，以強化我國海纜通訊韌性。

