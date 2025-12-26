一地震阿嬤就「嗷嗷嗷」狂叫 背後原因曝光網笑翻：知道的都有年紀

24日台東強震，有屏東阿嬤在客廳不斷嗷嗷叫，讓許多人無法理解。（圖／中視新聞）

台東24日傍晚發生規模6.1強震，當地震度達到5級，嚇壞許多民眾，有網友拍片上傳，自家阿嬤在遇到地震時突然「嗷嗷嗷」大叫，一問原因讓他哭笑不得，不少人則直言，確實有聽過類似說法，但知道的應該都上了年紀。

早在2022年花蓮強震時，就有阿嬤坐在椅子上，雙手緊抓著桌子，不斷嗷嗷嗷大叫，叫聲好似狼嚎，一問阿嬤為什麼要這樣叫，對方笑著回「嗷嗷嗷叫，叫地牛不要動啊」，當時瞬間爆紅。

而這次台東強震，屏東感受也不小，就有一名白髮阿嬤坐在客廳遇到地震，當下開始維持每兩秒嗷一次的頻率不斷吠叫，邊叫的時候還邊左顧右盼，接著站起來到處走，還跑到廚房嗷了兩聲，接著說了句「阿娘威」，讓網友全笑翻：「他是在叫小豪吧」、「是在學狼嚎還是在找人我已經搞不清楚了」。巧合的是阿嬤嗷完，地震真的就應聲停止。內行人則解釋，阿嬤的行為是在嚇唬地牛，地牛被嚇到就不會翻身，但知道的人通常都是有一定年紀的。

對此前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，各國對於地震都有獨特的稱呼，台灣稱為地牛，日本則稱是鯰魚。歷史老師陳啟鵬表示，地牛傳說的說法最早可追溯至明末清初，老一輩可能是認為，地牛只要聽到相似的叫聲，唯恐傷到後輩，就會停止震動。

