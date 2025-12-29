地震險投保率不到4成 怎麼保、理賠一次看

▲台灣地震頻傳，過去更因強震在全台造成重大災情，不過，根據住宅地震保險基金統計，截至今（2025）年11月30日，全台住宅地震險平均投保率僅39.42%。（示意圖／資料照，記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣宜蘭外海27日深夜發生規模7.0地震，不僅國家級警報鈴聲大響，北部地區搖晃更是強烈，雖然未有重大災情傳出，不過，根據住宅地震保險基金統計，截至今（2025）年11月30日，全台住宅地震基本保險的有效保單件數374.42萬件，對比全國住宅總戶數949.94萬戶，平均投保率僅39.42%，而且住宅地震基本險僅承保建築物，理賠上限只有150萬元，產險業者建議，可依實際需要加保其他地震保險，以提高保障轉移風險。

由於921地震造成住宅損失金額高達1284億元，當時民眾投保地震保險比率僅0.28%，為強化運用保險機制分攤重大天然災害風險，保障民眾居家財產安全，自2022年起民眾投保住宅火災險，就會自動涵蓋地震基本保險保障，即住宅火災及地震基本保險。

住宅地震保險基金指出，由於台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，投保住宅地震基本保險，承保的危險事故包括因地震震動、地震引起之火災、爆炸、山崩、地層下陷、滑動、開裂、決口、海嘯、海潮高漲、洪水，造成房屋倒塌或「全損」時，受災保戶可申請最高150萬元理賠金以及20萬元臨時住宿費用。

不僅如此，自2025年7月15日起，住宅地震基本保險更擴大保障，投保住宅因地震受損，未達「全損」標準，但經政府張貼「紅色危險標誌」者（紅單），每一保險標的物可申請臨時住宿費用10萬元，在保險期間內臨時住宿費用合計最高仍為20萬元，有效保單皆自動適用，且不另加收費用。

不過，根據住宅地震保險基金的統計，截至今年11月30日止，住宅地震險全國累積責任額為新台幣5兆5455億5783萬5099元，有效保單374萬4239件，以全國住宅戶數949萬9420戶計算，全國平均投保率僅39.42%。

此外，即便地震基本保險的保障範圍包含因地震震動、地震引起之火災、爆炸、山崩、地層下陷、海嘯、洪水等危險事故，造成住宅建築物倒塌或不堪居住的全損時，以重置成本為基礎，不過，最高理賠保險金額僅150萬元及臨時住宿費用20萬元，而這樣的補貼基本上是不敷損失，畢竟現在一間房子都要數百萬元至千萬元以上。

也因為住宅地震險只提供住家最基本的地震風險保障，產險業建議，除投保地震基本險之外，市場也有多項附加地震保險商品，民眾可依實際需要加保，如擴大地震保險（不動產增加保額，動產另行約定）、超額地震保險（不動產增加保額）及輕損地震保險（不動產及動產非全損保障）等附加條款。

產險業者建議，若要增加地震風險保障，民眾可搭配投保包括超額地震險、擴大地震險或輕損地震險，其中超額地震險是當建築物達半倒以上可申請理賠，如果認為地震基本險保額最高150萬不足，可另行加購。

至於擴大地震險或輕損地震險，小額損失即可申請理賠，通常費率較高，如預算較充足的民眾可選擇購買。不過，由於地震保險商品種類繁多，各種商品的理賠啟動條件及理賠金額算法均不同，如是否扣折舊等，民眾應了解自己購買的商品內容，以避免理賠與自己的認知產生落差。

此外，住家可能受損的標的包含建築物本體、裝潢及屋內動產，各種地震保險商品所保障的標的物也不一樣，例如地震基本險及超額地震險以保障建築物本體為主，擴大地震險及輕損地震險的保障標的則會因商品內容而略有差異，建議民眾應於投保前先了解清楚以避免混淆。

