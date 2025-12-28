「地震雨」再現！ 鄭明典曝原因：出現過不少次

地震造成累積雨量突有明顯雨量，鄭明典解釋這是「地震雨」。圖／鄭明典FB

昨天（27日）晚間11點05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里。前中央氣象局局長鄭明典在個人臉書粉絲頁發文表示，發生了「地震雨」，並說明成因。

昨天晚上發生的7.0強震，全台有感，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹、台中、南投、苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南最大震度都達到4級。

鄭明典今天（28日）發出多張累積雨量圖，說明為什麼會有「地震雨」。他解釋，「地震雨」不是真的下雨，而是地震搖動到「雨量計」，送出虛假的雨量資料。

鄭明典說，之前已經出現過不少次這樣的現象，這種虛假的雨量紀錄，通常很小，目前沒特別進行訂正處理，只是一律稱其為「地震雨」。

文化大學大氣科學系教授劉清煌表示，因為昨晚的地震撼動全台，不少雨量計紀錄到地震雨。四張圖之中，第一個時段（22：00至23：00）及第四個時段（23：30至00：30）皆為正常的時雨量。

劉清煌說明，第二個時段（22：30至23：30）及第三個時段（23：00至00：00）的時雨量涵蓋到23：11的地震時間，全台多出了很多小雨量的斑點，應該是地震導致傾斗式雨量筒觸發雨量紀錄，而宜蘭及北部地區因為本來就在下雨，有多少雨量是地震的貢獻就不得而知了。



