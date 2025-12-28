「地震雨」成因不是真的下雨 鄭明典：已出現過不少次

宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0強震，全台有感。前氣象局長鄭明典發文解釋「地震雨」成因不是真的下雨，而是地震搖動「雨量計」而送出虛假的資料。

前氣象局長鄭明典發文解釋「地震雨」成因不是真的下雨，而是地震搖動「雨量計」而送出虛假的資料。(圖/氣象署)

鄭明典今（28日）早上發文表示，「『地震雨』不是真的下雨，而是地震搖動雨量計，送出虛假的雨量資料！」

由於地震前兆會影響機密儀器的波動，鄭明典進一步說明，「已經出現過不少次這樣的現象，這種虛假的雨量紀錄，通常很小，目前沒特別進行訂正處理，只稱這現象為『地震雨』！」

針對27日深夜的7.0強震，氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此為歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊碰撞造成，菲律賓海板塊從東南方往西北擠上來之後，在花蓮外海開始往北隱沒下去；高樓效應加上台北盆地效應，民眾能感受到明顯搖晃。

吳健富也提醒，在未來3天至一週可能會有5.5至6.0之間餘震。

昨深夜發生7.0強震。(圖/氣象署)

延伸閱讀

