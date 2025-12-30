地震震到回不了家 玄關抽屜開「門卡死」

民眾家中抽屜被地震震開卡住大門。（圖／畫面提供 @chungting01）

近日頻繁的地震導致許多民眾面臨意想不到的困境，其中玄關系統櫃的抽屜被震開導致內開式大門卡死的情況尤為常見。受災民眾只能與鄰居合力撞開門，並拆卸抽屜才能順利回家。連鎖居家裝修賣場專業管理師許元勝表示，為避免類似情況發生，玄關系統櫃的設計應注重滑軌鉸鍊的密合力道，靠近門側的位置最好選擇開門式或無門收納設計，以確保地震時不會發生門被卡死的危險。

民眾家中抽屜被地震震開卡住大門。（圖／畫面提供 @chungting01）

一名民眾在地震後回家時，發現玄關的抽屜已被震出，導致門無法推開。即使鎖已經解開，門依然紋絲不動。情急之下，他只能請鄰居協助用力撞開門，再用工具將抽屜拆下才能進入家中。這名民眾表示，這次經歷太過荒謬，未來裝潢絕不會在門旁設置抽屜。當他緊急聯繫鎖匠時，對方誤以為是惡作劇電話，因為地震後有太多人遇到相同的問題。

廣告 廣告

民眾家中抽屜被地震震開卡住大門。（圖／畫面提供 @chungting01）

許元勝解釋，標準門寬約90公分，若抽屜卡在最裡面，可能導致門完全無法開啟。他建議將櫃體往後移一點，至少保留一些操作空間。為防止內開門被抽屜卡住，許元勝強調應安裝具有適當密合力道的滑軌鉸鍊，以降低地震晃動造成的開啟風險。他也建議可以改用開門式或開放式收納代替抽屜，或在靠近門邊的位置完全避免安裝抽屜。

專家建議系統櫃若離門太近要避免抽屜。（圖／TVBS）

許元勝進一步說明，內開門最靠內側的角落最好不要以拉抽屜為主要設計，這樣即使緩衝五金失效，也能避免門被卡死的情況。若系統櫃因強行破門而受損，維修費用可能不菲。許元勝指出，如果只需更換零件，費用較低，但若找的廠商沒有適合的零件，可能需要重做整組櫃子。一般玄關櫃若含抽屜設計，價格約在4萬至5萬元。

專家提醒，從規劃、丈量到施工的每個環節都非常重要，建議民眾選擇提供一站式服務的廠商，這樣在規劃甚至後續維修時都能有所保障。特力屋居家也提供裝修中心客製化一站式服務，免費到府丈量與規劃，門市現場也有展示間、挑選板材材質、五金配件、選配規格與風格示範，滿足商品規劃與施工服務。若玄關櫃設計不當不只會造成無法開門的困擾，若發生意外，更可能影響逃生，危及安全。

更多 TVBS 報導

愛雅洗澡遇強震本能護孕肚！老公衝浴室「肉身擋災」超暖

地震損害東部海底電纜！3國區段恐延遲 數發部曝修復時程

宜蘭7.0強震！巨石砸民宅 屋主無奈：申請擋土牆嘸下文

07:03台東規模3.5地震！一早連3震 最大震度3級

