地震預告？台東黑森林公園蚯蚓大軍「湧」出地面

台東市黑森林公園這幾天，陸續出現大量的蚯蚓。（圖／東森新聞）





民眾擔心會不會是一種「地震預告」？台東市黑森林公園這幾天，陸續出現大量的蚯蚓，遍佈在馬路上，相關單位解釋，應該是和天氣變冷及下雨，有關係。

路面上一隻隻蚯蚓，看的讓人頭皮發麻，台東市黑森林公園，這幾天，大批蚯蚓大軍出沒，尤其是清晨，更鑽上柏油路面，散步運動的民眾，得左閃右閃非常困擾。

晨運市民vs．記者：「可能上次有颱風，牠就跑出來颱風過後雨大，那時候就開始很多，颱風的關係啦。」

有不少民眾擔心，是不是即將發生地震，所以蚯蚓通通都跑出來了，加上太陽一出來，不少蚯蚓就被曬乾，不僅有礙觀瞻，還會發出異味，讓清潔人員也非常頭疼。

公園清潔人員徐小姐：「每次季節的時候，到了一定的時候，都會出來。」

台東農業處林務保育科長李志鵬：「最常發生在下雨過後，我們在想可能是因為，生存的環境，土壤裡面的環境受到變化。」

其實這種蚯蚓大軍，出沒的情況，過去每年大都會出現，但今年數量特別多，管理單位表示，應該是近期下雨頻繁，公園草皮水氣太多，蚯蚓才會爬出地面呼吸，請民眾不用妄加猜測或擔心。

