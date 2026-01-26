地震頻發、針對性攻擊頻傳！陸駐日使館急籲：春節別來日本
記者高珞曦／綜合報導
中日爭議未解，陸駐日使館26日發布公告，由於日本近期發生多起針對陸民眾的犯罪案件，加上部分地區連續發生地震，農曆春節期間，不建議前往日本。
陸外交部以及陸駐日大使館26日表示，近期日本社會治安不佳，針對中國大陸公民違法犯罪案件多發，且日本部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日政府已對後續地震發出警告，大陸公民在日本也面臨嚴重安全威脅，因此建議大陸公民這段時間避免前往日本。
延伸閱讀
亞馬遜大瘦身！第2波裁員掃走1.6萬人 高層：不會是常態
准了！黃仁勳訪陸傳捷報 路透：北京批准首批輝達H200進口
末日鐘倒數85秒！科學家揭3威脅 台灣也上榜
其他人也在看
來抽馬年套幣！央行「臺灣之美」新鈔票選12主題去政治化 單張成本約5元
中央銀行今 (27) 日正式啟動新台幣鈔券「臺灣之美」系列面額主題網路票選。這場攸關未來國幣樣貌的活動，不僅祭出「馬年生肖套幣」等獎品激勵全民參與，更象徵臺灣鈔券設計全民參與的重大轉型。發行局長鄧延達說明鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
大陸外交部再喊「日本危險」不要去！旅日達人認證：用心良苦
自從大陸和日本關係緊張後，經常警告民眾避免赴日。大陸外交部昨（26）日表示，近期日本社會治安不靖，發生多起針對大陸公民的違法犯罪案件，還有部分地區連續發生地震，「大陸公民在日本面臨嚴重安全威脅」，農曆春節鄰近，提醒公民近期避免前往日本。對此，日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）指出，大陸外交部重申去年11月的論調，這次多了一個地震的理由，「怕人民在日本免稅當免費買到破產」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小馬可仕罹患憩室炎 健康無虞暫減公開行程
（中央社記者林行健馬尼拉27日專電）菲律賓總統府表示，總統小馬可仕罹患憩室炎，健康情況並無大礙，但近日將依醫師建議減少公開行程，在馬拉坎南宮內處理公務。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
沒有美國保護 歐洲能防衛自主? 北約秘書長 : 繼續作夢吧!
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特當地時間 26 日在歐洲議會回答議員提問時稱 : 「如果有人認為歐盟或整個歐洲可以在沒有美國的情況下保衛自己，那就繼續做夢吧」。 呂特稱，如果歐洲想完全實現防務自主，各國國防開支占其國內生產總值 （GDP） 的比例將不得不大幅增加到 10%，並且還需要建設自己的核能力，這又將花費數十億歐元。 呂特此番言論正值北約內部因格陵蘭問題而矛盾加劇之際。對呂特這番言論，目前有關歐洲國家尚無回應。 近些年來，法國等國一直呼籲歐洲構建戰略自主。自美國總統川普政府去年警告「其安全重心在別處，歐洲須自保」後，支持這一立場的聲音漸強。查看原文更多Newtalk新聞報導ICE又殺人! 上百國會議員連署彈劾諾姆 柯林頓、歐巴馬也怒了…..(影) ICE殺人風暴延燒! 指揮官傳「被開除」 這些協會也倒戈表態挺示威新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台灣東部海域9:04發生規模4.2地震 最大震度1級
今（27）日上午9時04分台灣東部海域發生芮氏規模4.2地震，震央在宜蘭縣政府東方49.1公里處，深度80.1公里，最大震度為1級。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
習、張「宮鬥」早從20大就開始? 他曝「佈局說」：原來習近平忍了這麼久......
[Newtalk新聞] 隨著中共軍委副主席張又俠與總參謀長劉振立傳出被捕消息，中共內部隨即爆發一連串真假難辨的驚人傳聞，其中便包含中國國家主席習近平的行蹤不明、張又俠「政變」內幕、軍隊派系「選邊站」等消息。而習近平也在今（27）日首次露面，與芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）會面，大談「中芬友誼」與「誠信合作」，證實習近平依然大權在握，並未遭到外傳張又俠的「反殺」。 針對近期張又俠「落馬」後，北京城中「危機四起、大軍進京」等傳聞，時事評論員蔡慎坤分析指出，這場內鬥並非偶然，而是習近平自二十大後便精心布局的結果。習起初默許何衛東、苗華對李尚福及火箭軍系統展開大清洗，實則是「隔山打牛」，意在通過不斷施壓，逼迫掌握軍權的張又俠主動退場。 然而，張又俠並未坐以待斃，而是展開反擊，掌握了苗華、何衛東等習派大將的大量「不利證據」，反過來對習近平形成「逼宮」之勢。雙方僵持下，習近平最終不得不「揮淚斬馬謖」，導致原 31 軍少將以上軍官幾乎全軍覆沒。 時事評論員蔡慎坤稱，張又俠當初掌握苗華、何衛東等習派大將的大量「不利證據」，反過來對習近平形成「逼宮」之勢。 圖：翻攝自 @xzzzjpl X新頭殼 ・ 1 天前 ・ 9則留言
Alex攻頂勾回憶! 五月天20年前創紀錄 登101頂樓開唱
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導美國傳奇攀岩家Alex Honnold，登頂台北101掀起話題，就連天團五月天主唱阿信也很關心，登頂那一刻阿信在社群上貼出感動落淚的表情符號，心情難掩激動，但其實早在20年前，五月天在台北101，91層樓高的戶外觀景台，舉辦離天空最近的演唱會，當時還創下金氏世界紀錄。民視 ・ 1 天前 ・ 24則留言
TACO發生率多高？彭博：川普關稅威脅執行率僅四分之一
美國總統川普在短短不到三周內，就發出四波大規模關稅威脅，平時勢必在金融市場掀起波瀾、讓企業執行長聞之喪膽，經濟學家也會急...聯合新聞網 ・ 14 小時前 ・ 64則留言
WBC／日媒預測山本由伸對台灣！井端弘和回應了
WBC／日媒預測山本由伸對台灣！井端弘和回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 10則留言
張又俠不缺錢、不缺權為何叛國？他曝中共震撼真相：精心設計宣傳敘事
中國解放軍頻傳高層遭到整肅，中共宣布，中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，已決定對2人立案調查。美媒報導，張又俠涉貪、結黨營私，更向美國洩露核武機密。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，報導更像是「出口轉內銷」，中共本來就很會利用外國媒體放風、包裝敘事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 513則留言
警也心疼！被房東趕出門 夫妻帶1歲嬰公園搭帳過3天｜#鏡新聞
最近冷氣團接力報到，員警23日接獲報案台中大安區的一處公園，有民眾搭帳棚在公園內過夜，原來因為一家三口被房東趕出來房屋，只好在公園內居住，待了3天時間。後續在警方協助下，台中社會局已經派人介入協助安置。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
徐春鶯延押禁見2個月！她指這群人異常安靜
[NOWnews今日新聞]曾被民眾黨前主席柯文哲相中、擬列入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前一度引爆政壇爭議，她疑收受對岸資金，介入總統及縣市長選舉，涉嫌觸犯《反滲透法》及商業詐...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 34則留言
搭車對話曝光！男踢椅背.車門 司機喝斥「給我下車」
新北市 / 綜合報導 新北市中和區台64線上，25日凌晨發生死亡車禍。現役鐵路警察局替代役的溫姓死者搭計程車時和司機發生口角，被丟包在快速道路上，警方調閱行車兩人對話曝光！前10分鐘車程，男子都安靜坐著，後來踢了車門和椅背，被司機要求下車，倒臥內側車道接連被四部車輾過身亡，家屬痛心身為政大雙主修的優秀孩子，竟然因此奪命，今(27)日抵達殯儀館解剖，氣憤向檢警表示懷疑孩子被拖行下車，要求檢警詳查。媽媽坐在椅子上抱頭啜泣，一旁的親友一邊拍拍肩膀安慰，一邊默默擦去臉上淚水，解剖現場，坐在一旁的爸爸，頭戴帽子低頭不語，25日凌晨年僅25歲的溫姓死者，遭丟包台64線身亡，家屬們27日抵達殯儀館解剖時難掩悲痛，場面令人鼻酸。警方拿著手電筒，四處搜尋男子蹤影，溫姓男子被計程車司機丟包後，遭後車四度輾過當場傷重不治，員警VS.民眾說：「大哥，你有撞到他嗎。」警方獲報到場，但為時已晚，男子已明顯死亡，但人為何會出現在這？警方調閱行車紀錄器，溫姓男子在2點07分上車，前10分鐘安靜坐在後座，接著男子踢了車門和椅背，司機表示可以躺下但不要踹，過了約1分鐘，司機直接要求乘客下車。記者張權說：「林姓計程車司機和溫姓乘客，在台64線上面起了爭執，在上橋約一公里處將人丟下車，但實際走一趟，距離下個匝道的出口，只有短短7分鐘左右的車程，在這個地方放人其實更為安全。」司機把溫姓男子丟包在路肩後消失，事發2分鐘才報警。男子不明原因平躺內側車道，先是被2台車輾過後，駕駛表示，看見深藍色上衣還以為是物品，後面又被第3、4輛車輾過沒停下，4名駕駛和計程車司機，涉嫌過失致死通通被送辦。據了解，溫姓男子當天是從文山區搭車前往板橋親戚家，他過去是政治大學雙主修畢業生，去年在鐵路警察局服替代役，下月就準備退役，沒想到卻發生意外，死者友人說：「他平常積極參與活動，是個很熱心的人。」、「我們都非常驚訝也很惋惜因為才剛畢業沒多久。」、「有點嚇到他是會起衝突的人，以前跟他相處不覺得他是這樣的人。」聽聞車禍事故，死者友人也不敢置信，更何況是父母得承擔喪子之痛，死者被丟包，家屬懷疑有可能被駕駛「拖下車」，要求檢警詳查，至於他體內是否有酒精或藥物反應，解剖後疑點將一一釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言
照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀
日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑，野村八郎被控於2025年3月在千葉縣一宮町家中，用電線勒死其91歲妻子奈美子，而野村也在首次庭審中承認了指控。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
星二代餵毒騙砲3／金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光
本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 2則留言
偷高爾夫球桿吃飽忘了帶走! 竊賊回餐廳拿被逮
南部中心／莊順發、呂彥頡 高雄報導高雄市一名男子騎UBIKE到捷運站，卻將高爾夫球桿忘在車籃中忘記拿，結果遭人拿走企圖變賣，沒想到嫌犯拿著球桿去吃飯後也忘了拿走，直到到餐取回，而警方是調閱沿路監視器後，將竊嫌逮捕同時找回球桿，被害人大讚員警鍥而不捨，讓他的球桿失而復得。竊賊偷走球桿去吃飯忘記帶走，隔天返回取遭警掌握逮捕。（圖／民視新聞）男子騎著UBIKE抵達捷運站前，慢慢將車牽到租借機台停放之後，拿著背包就離開，但他卻忘了自己的桿爾夫球推桿，還放在前方置物籃內，過沒多久，一名男子經過看到球桿，不話不說就直接拿走，儘管男子很快返回尋找，但球桿已經不見蹤影。球桿遺失者郭先生：「我以為是有可能掉在馬路上，我還在這邊繞兩三圈在找。」嫌犯拿著球桿打算當作廢鐵變賣，但正值中午用餐時刻，於是他先走到附近一家餐廳用餐，只是萬萬沒想到，酒足飯飽後，他忘了有球桿這回事，直到隔天想起才回到餐廳取回，而這也成為逮人的最佳證據。高市警前金分駐所長尤明賜：「嫌疑人莊男取走（球桿）全案將依，侵占遺失物罪嫌函送地檢署偵辦，並依規定發還遺失物給郭民。」郭姓男子說，當時他就是這樣把推桿放著就離開，非常感謝警方的協助，讓球桿可以失而復得。球桿遺失者郭先生：「找這麼多的監視器而且要很用心，又契而不捨很感動從來沒有這種感覺。」韓國女子遊高雄旗津，先丟手機後護照也不見，員警細心一一尋回。（圖／翻攝照片）另外，有韓國籍女子到旗津遊玩丟了手機，緊急跑到派出所求救，員警利用GPS定位帶著她四處尋找，最終在一處草叢內發現，讓她破涕為笑，不過就在將她帶回派出所準備要登記身分時，她又找不到自己的護照，所幸在警車上發現她遺留的護照，員警也開玩笑的說連續兩次囉，下次要多注意一點。不論是契而不捨的調閱監視器找回球桿，還是細心陪伴的尋回手機以及護照，只能說我們的波麗士大人，真的是又專業、又暖心。原文出處：你累了嗎？球桿忘在置物籃遭竊 小偷吃飽也忘了拿 更多民視新聞報導豐原蛋雞場爆發禽流感 中市府：完成消毒並依法撲殺差10秒衝出車流！國三生「肉身擋」護送阿北過馬路成大女博士欠稅2000萬！稱帳戶被盜「借住廟宇」 國稅局不採信民視影音 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
陌生男闖停車場 總幹事攔人驚見「口袋藏刀」｜#鏡新聞
昨天(1/27)一名男子闖入新北市板橋一棟社區，幸好被社區總幹事發現，上前阻攔，結果就發現男子的口袋鼓鼓的，藏著一把水果刀！員警詢問他的動機時，男子行使緘默權，這也讓社區住戶非常驚恐，社區已經貼出公告，提醒住戶要小心陌生人。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
長庚回顧八仙塵爆醫療重建之路 並追思良醫莊秀樹醫師
八仙塵爆事件屆滿十週年，為回顧這段重要的醫療歷程，並向當年全力投入救治與後續照護的醫療團隊致敬，林口長庚醫院於1月27日舉辦「八仙塵爆十週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」。活動以『感恩、希望、前行』為主軸，邀請曾參與急性救治與重建照護的醫師、護理師、返院支援的整形外科系友，以及一路攜手走過復原之路的傷友與家屬齊聚一堂，在回顧中彼此問候，也在重逢中看見重生的力量。活動於林口長庚第一會議廳舉行，包括健保署陳亮妤署長、長庚醫療公益發展委員會陳昱瑞主席、長庚決策委員會程文俊主任委員、長庚決策委員會陳建宗副主任委員、林口長庚外科部林有德部長、整形外科系林承弘系主任、一般整形外科顏琤嬑主任、林口長庚前灼傷中心主任楊瑞永，以及臺灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢等人均出席，一起向醫療團隊與傷友表達敬意。陳昱瑞名譽主任委員表示，八仙塵爆造成大量重度燒燙傷患者湧入，林口長庚在四小時內接收了四十餘位傷患，平均燒傷面積高達體表面積50%，院內第一時間成立應變指揮中心，動員大量人力與醫療資源，並由整形外科承擔燒燙傷急性處置與後續重建醫療的核心任務。陳建宗副主任委員進一步指出，事故發生後兩週內，整形外科更全面暫停所有常台灣好新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言