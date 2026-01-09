（圖／本報系資料照）

去年是個「地震驚嚇年」。日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》中預言2025年7月5日日本會發生大海嘯，規模為東日本大地震的3倍以上，原本暑假蜂擁前往日本觀光的遊客紛紛止步，結果虛驚一場。

巧的是，大地震竟在農曆7月5日於宜蘭東北外海發生，芮氏規模6.0，震源深度112公里，不同於一般較常見的「板塊邊界」地震，是一個「板塊內部」地震，起因於板塊內部的局部撕裂，因深度很深，又在海洋板塊內部，並沒有造成海嘯，台灣陸上也沒有災情。

但台灣地震名嘴們仍然多次警告，台灣東方海域必會發生規模7以上的強烈地震，造成大災難。預言幾乎成真，去年年底12月27日深夜，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震源深度72.8公里。根據台灣地震科學中心的解析，此次地震與5年前12月10日的規模6.7、深度76公里的地震幾乎同出一轍，再一次，又是菲律賓海板塊內部的撕裂造成，和去年農曆7月5日的地震都屬同一類型。

我們要擔心的是：這些板塊內部撕裂活動會不會觸發地殼淺層的其他地質活動？因為淺層的地震對台灣，尤其宜蘭與台北兩個盆地會造成嚴重危害。數據顯示，宜蘭地區震源深度20公里以內、規模2.0以上的地震1年平均有400多個。

近日宜蘭地區的地殼淺層果真有回應：1月3日宜蘭外海、沖繩海槽發生規模3.8的地震，震源深度僅5.2公里，位於龜山島火山區範圍內，台大陳文山教授推測可能與岩漿或火山相關活動有關。

其次，1月4日下午發生芮氏規模4.4、深度8.8公里的淺層地震，國家災害防救中心判定震源在蘭陽溪南岸的濁水斷層帶，是蘭陽平原南半部中一系列高角度的正斷層之一。

宜蘭平原是過去200多萬年的厚層沉積物構成一個沉陷盆地，沉陷的原因是由於東面的沖繩海槽不斷張裂，張裂軸切分開北邊的雪山山脈與南邊的中央山脈，形成一個三角形的平原。

張裂的遠因來自西菲律賓海板塊向西北西方向俯衝，由琉球海溝向下方楔入，而菲律賓海板塊和歐亞板塊在深處摩擦形成熔融的岩漿，上升的熔岩流燒鑄出琉球火山島弧。同時間，持續隱沒的海洋板塊形成「弧後張裂」。張裂軸心在宜蘭平原下方的延伸與「濁水斷層群」重合。

簡言之，宜蘭是地質構造複雜的地區，三度空間中海洋板塊隱沒、弧陸碰撞、火山活動與弧後張裂，交互為用，上下傾軋，前後拉扯，以致地震頻仍，地殼時時刻刻處在動態調整之中。

根據宜蘭平原20多口岩芯的碳14定年，學者發現過去1萬年來宜蘭平原沉陷的速度有過兩次突然的變化，一次在6千多年前，一次約2千年前左右，意味著南沖繩海槽的張裂活動有兩次較集中的脈衝期，相隔的時間大約為4千到5千年之間。因為上一次的脈衝發生在大約2300年前，離下次張裂活動密集期還有至少兩千年，看來我們不用太緊張。（作者為國立台灣大學地質科學系退休教授）