地震驚魂！11藝人錄影遇7.0強震急逃 胡瓜「1舉動」被讚翻

記者陳宣如／綜合報導

昨（27）日深夜11時05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台各地均明顯搖晃。當時綜藝大哥胡瓜、金鐘影帝陳亞蘭以及歐漢聲、楊繡惠、白雲等共11位藝人正在錄節目，突然遇上劇烈搖晃 ，尖叫聲此起彼落，眾人立即護頭撤離，攝影棚內氣氛瞬間緊張混亂。節目團隊隨後將過程透過社群平台曝光，胡瓜邊撤邊安撫人心的喊話，也被網友大讚「瓜哥果然是大哥風範，臨危不懼」！

胡瓜、陳亞蘭等11名藝人在錄影時突然遇上規模7.0強震。（圖／Threads＠bigbangshow_）

影片中，眾人身穿古裝戲服準備進行拍攝，地面突然劇烈晃動，尖叫聲四起，現場多名藝人驚喊「啊！地震好大！」、「這也太大了吧！」、「好可怕！真的好大！」、「這個地震大喔！國家級欸！」、「還在晃還在晃，超大的！」，其他人也趕緊提醒「遠離燈架」，眾人隨即伸手護頭，展開撤離行動。

廣告 廣告

在一片混亂中胡瓜保持冷靜，一邊避險一邊安撫其他演員「小心小心、別急別急」，隨著搖晃加劇，他也忍不住驚呼「喔這地震那麼大」、「怎麼一下那麼大的地震」、「我們只是二樓呢，我們一般家裡不是受不了了。」隨後鏡頭轉向攝影棚上頭燈架，可見許多大型照明設備不斷搖晃擺動，若遭地震搖落相當危險，所幸眾人當下已離開。

攝影棚上方大型照明燈劇烈搖晃，可見地震之大，場面驚心動魄。（圖／Threads＠bigbangshow_）

節目官方隨後在社群平台貼出當時影片，並寫下「23：05週末最強大錄影，地震來了！大家逃跑嚇爛。」網友紛紛留言回應，除了關心藝人安全，也大讚胡瓜在突發狀況下的冷靜應對，「半夜11點還在錄影也太辛苦了，還好大家都平安」、「瓜哥果然是大哥風範，臨危不懼」、「瓜哥蠻冷靜的，大哥就是大哥，我佩服」。

網友發現地震發生當下，有演員出面護著胡瓜。（圖／Threads＠bigbangshow_）

也有網友幽默描述現場狀況「這叫聲比地震可怕」、「總是會有人負責尖叫製造恐慌」、「旁邊尖叫的就很讓人煩躁」，更有人注意到現場互動細節，指出「兩位高個男生保護瓜哥，好貼心」、「第一時間是護著胡瓜的臨演(?)將來不得了」、「後面的人一直護著瓜哥！很不錯！有前途」。

更多三立新聞網報導

演唱會才提地震就發生！阿信社群1表情回應 網笑：回家又進「搖滾區」

統神開台遇地震 驚喊「非常強喔」！下秒反應笑翻網：不愧是台灣人

7.0地震晃醒全台！炎亞綸深夜發聲關心 一句話被瘋傳

強震夜全台驚魂！小S罕見現身報平安 IG限動一句話引關注

