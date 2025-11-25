地震！日本熊本縣阿蘇地區規模5.7 最大震度5強

日本氣象廳發布地震資訊，熊本縣東北部阿蘇地區於當地時間25日晚間6時1分（台灣下午5時1分）發生規模5.7地震，震源深度僅約10公里，最大震度達到5強，明顯搖晃持續數秒。在這起地震之後的17分鐘內，在熊本縣阿蘇地區又連續發生5起規模2.6至規模3.3的地震。氣象廳提醒民眾留意後續資訊與可能的餘震。

日本熊本縣阿蘇地震。（圖取自日本氣象廳）

根據震度觀測資料，熊本縣阿蘇規模5.7地震觀測到最大震度5強，大分縣西部震度5弱，熊本縣熊本震度4，大分縣中部、大分縣南部、福岡縣筑豐、福岡縣筑後、佐賀縣南部、宮崎縣北部平野部及宮崎縣北部山沿則觀測到震度3。