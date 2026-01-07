地震！10:23台東縣近海芮氏4.0地震 最大震度4級
根據中央氣象署最新資訊，今天上午10時23分發生芮氏規模4.0地震，地震深度7.3公里，震央位於台東縣政府西南方21.9公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣4級。
再次提醒您地震來襲時的避難三守則：
1. 趴下（Drop）將頭部和身體壓低。
2. 掩護（Cover）盡量用雙手或物品保護頭部與頸部，躲進堅固的桌子或其他家具下方。
3. 穩住（Hold on）雙膝跪地、雙肘觸地，雙手緊握桌腳。
