地震！10:23台東縣近海芮氏4.0地震 最大震度4級

生活中心／綜合報導強烈冷氣團正式南下，這波降溫來得又快，停留的時間也久，一路會冷到周六清晨，受到輻射冷卻發威，清晨最低溫出現在中南部，台南楠西只有8度，高雄杉林與台南玉井也9度左右，氣象署也提醒越晚將會越冷。強烈冷氣團正式南下，台北變成大型冰箱，騎士換上羽絨衣、手套包緊緊，氣象署針對12個縣市，發布低溫特報，包括北北基桃、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣及嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣，低溫可能跌破10度，對抗寒冬，外送員也有一套。外送員vs.記者：「口罩跟脖子保暖比較重要，這個是防風的雨衣，裡面是一個機能的（外套），裡面再穿毛絨的外套對。」運動民眾：「跑一跑就不會了，保暖措施就可能，買一些機能型的服裝，像這個就是防曬也防寒。」動一動讓身體熱起來，操場上不少民眾開跑，不過受到輻射冷卻影響，全台清晨最低溫，出現在中南部，台南楠西只有8度，連江東引、高雄杉林也剩9度左右，愈晚將會愈冷。氣象署1/6早上針對12個縣市發布低溫特報。（圖／民視新聞）氣象署預報員李孟軒：「今天（1.6）晚上之後，其實整體上來說，氣溫是會越來越低的情形，到了明天（1.7），清晨這段時間預估，其實在中部以北，東北部大概是在，10到12度左右的低溫，其他地區大概在14度左右。」從周三到周六清晨，強冷空氣持續籠罩台灣，中北部及宜蘭、金門馬祖，低溫約9到13度，南部、花東及澎湖13到16度，整體來說屬於乾冷型態，全台天氣穩定，東北部迎風面有零星陣雨，也因此輻射冷卻更明顯，空曠地區有機會，出現5度以下低溫。清晨平地最低溫為台南市楠西區8度、高雄市杉林區9.1度。（圖／民視新聞）氣象署預報員李孟軒：「其實週三到週六，這段清晨這段時間，都是有機會出現，輻射冷卻效應的現象，所以以低溫來說的話，可能比較有機會出現，比較極端5度以下的話，可能還是以，偏向在竹苗地區為主，整體上來說，其實10度以下的區域，應該還是比較廣一點的。」高山地區因為水氣少，降雪機率低，但要注意路面容易結冰。這周早晚寒冷，日夜溫差明顯，提醒民眾要做好保暖措施。

