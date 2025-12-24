Yahoo奇摩（即時新聞）

地震！17:47台東規模6.1地震 雙北有感

地震！根據中央氣象署最新資訊，今（24）日17時47分發生芮氏規模6.1地震，地震深度11.9公里，震央位在台東縣政府北方10.1公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣卑南5弱，台北市震度為2級，新北市震度為2級。氣象署也對花東、雙北等19縣市發布國家級警報，提醒民眾慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。地震測報中心主任吳健富將於18:30進行說明。

今天（24日）17:47發生規模6.1有感地震，震央位於台東縣卑南鄉，最大震度5級。 （圖取自中央氣象署網站）
【各地震度】

台東縣地區最大震度5弱

花蓮縣地區最大震度4級

屏東縣地區最大震度4級

高雄市地區最大震度3級

南投縣地區最大震度3級

台南市地區最大震度3級

嘉義縣地區最大震度3級

雲林縣地區最大震度3級

嘉義市地區最大震度3級

彰化縣地區最大震度3級

台中市地區最大震度2級

苗栗縣地區最大震度2級

宜蘭縣地區最大震度2級

新竹縣地區最大震度2級

新竹市地區最大震度2級

桃園市地區最大震度2級

新北市地區最大震度2級

台北市地區最大震度2級

澎湖縣地區最大震度1級

再次提醒您地震來襲時的避難三守則：

​1. 趴下（Drop）將頭部和身體壓低。

2. 掩護（Cover）盡量用雙手或物品保護頭部與頸部，躲進堅固的桌子或其他家具下方。

3. 穩住（Hold on）雙膝跪地、雙肘觸地，雙手緊握桌腳。

防災專家單信瑜教你地震防災：接獲到地震發生速報，該如何反應？搖得不大就不用躲嗎？

國民黨今天通過首波2026縣市長提名，徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南市、高雄市、屏東縣與台東縣；黨主席鄭麗文拉起4人的手，高喊當選。鄭麗文也宣布，將邀請前立法院長王金平擔任國民黨最高顧問。

台北市19日發生隨機攻擊案，造成多人死傷，其中57歲男子余家昶為制止嫌犯不幸喪命。余家昶設籍桃園，桃園市長張善政今天表示，據了解中壢仁海宮捐助新台幣200萬元，不過余家非常溫暖，把捐款回捐市府，後續會再與家屬討論如何運用。

民眾黨今天提名立委張啓楷參選嘉義市長，國民黨組發會主委李哲華表示，藍白建立的默契，當有選務重大事項，都會先溝通，因此22日有與民眾黨祕書長周榆修通過電話，周榆修有告知此事，這本來就是藍白合作的縣市。李哲華還說，今天國民黨中常會通過兩黨協商小組，正式與民眾黨談如何合作。

快訊》15：46花蓮近海規模4.8地震 最大震度3級

今天下午3點46分花蓮近海發生規模4.8有感地震，最大震度在花蓮3級。

人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）

Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。

經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。

27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。

聖誕節急凍！天氣風險分析師薛皓天示警，今年第二波大陸冷氣團來襲，台北測站下探 13 度，不排除挑戰「強烈大陸冷氣團」。最冷時段落在聖誕夜至週六清晨，低溫僅 10-12 度；3000 公尺以上高山有降雪機率。一文掌握最冷時間、高山追雪熱點及跨年天氣展望！

台電今天公告2026年新進僱用人員甄試簡章，這次招考配電、輸電、變電、電機等共14類769個名額，高中職畢業即可報考，自2026年1月6日至19日開放報名，明年5月10日舉行初試，成績預定7月14日公告，複試預計8月4日於台北舉行，起薪最高突破新台幣4萬元。甄試採分區招考，初試國文考科取消測驗式題型，單就寫作題型進行評量。

宜蘭凌晨地牛翻身 郭鎧紋：地震呈明顯南北群 1區淺又密集

宜蘭縣大同鄉今凌晨發生芮氏規模4.0地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，宜蘭大同鄉呈現明顯的北、南兩個地震群，其中南群的地震較淺且密集，建議要注意地震資訊；若以台灣規模6以上地震平均間隔約100天來計算，今年8月宜蘭近海曾發生規模6地震，截至今日已逾百天未再出現大地震，推測下一次可能落在明年春節前後。

信驊科技在2025年，以7315元天價改寫台股紀錄，穩坐股王寶座。董事長林鴻明以磨劍20年的精神，將這間公司打造為全球「遠端伺服器管理晶片」（BMC）的絕對霸主。

今（24）日東北季風稍增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署已將本日會抵達的冷空氣正式升格為「冷氣團」，預計今日晚上至週末會是影響最大的時段，「冷意的感受上，絕對有機會挑戰今冬最有感」。

27歲張文19日犯下台北捷運、中山商圈隨機攻擊案，造成3死11傷後墜樓身亡。 專案小組在其公園路租屋處查獲一台遭焚毀的筆電，硬碟完好卻送交刑事局解密受阻，原因是該機為華碩ROG 2023年推出的頂級電競筆電Strix SCAR 18，採用Windows 11預設的「BitLocker」加密。警方在向原廠與微軟求助未果後，已改採「暴力破解」，逐一測試48字元數字密碼，盼能打開張文殺人計畫的「黑盒子」。

張文19日犯下台北車站、中山站隨機殺人案，震驚社會，事件進入案發後第六天，由於他未留下遺書，檢警仍不知他犯案動機，警方試...

台北市隨機攻擊案發生後，台中市警察局某分局偵查隊一名25歲黃姓偵查佐，涉嫌在網路平台發表「開槍盧秀燕」等恐嚇言論，經檢方偵辦後向法院聲押獲准。台中市警察局今天（24日）表示，涉案偵查佐即刻起核予停職處分，最重恐記兩大過免職，對於警紀採取「零容忍」立場，絕不姑息護短。

12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。

台東縣達仁鄉南田海岸近日出現大量外型特殊、呈半透明藍紫色的僧帽水母擱淺死亡，遠看還以為是漂流垃圾或塑膠袋。對此，縣府農業處提醒，僧帽水母毒性極強，民眾切勿因好奇而觸摸或撿拾。

在曾仁和加盟味全龍之後，王維中今天確定轉隊加入台鋼雄鷹，而另一位前旅美投手宋文華的下一處也確定，明年將到NiceSports好的運動集團，擔任運動基地的駐場教練。

