地震！17:47台東規模6.1地震 雙北有感
地震！根據中央氣象署最新資訊，今（24）日17時47分發生芮氏規模6.1地震，地震深度11.9公里，震央位在台東縣政府北方10.1公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣卑南5弱，台北市震度為2級，新北市震度為2級。氣象署也對花東、雙北等19縣市發布國家級警報，提醒民眾慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。地震測報中心主任吳健富將於18:30進行說明。
【各地震度】
台東縣地區最大震度5弱
花蓮縣地區最大震度4級
屏東縣地區最大震度4級
高雄市地區最大震度3級
南投縣地區最大震度3級
台南市地區最大震度3級
嘉義縣地區最大震度3級
雲林縣地區最大震度3級
嘉義市地區最大震度3級
彰化縣地區最大震度3級
台中市地區最大震度2級
苗栗縣地區最大震度2級
宜蘭縣地區最大震度2級
新竹縣地區最大震度2級
新竹市地區最大震度2級
桃園市地區最大震度2級
新北市地區最大震度2級
台北市地區最大震度2級
澎湖縣地區最大震度1級
再次提醒您地震來襲時的避難三守則：
1. 趴下（Drop）將頭部和身體壓低。
2. 掩護（Cover）盡量用雙手或物品保護頭部與頸部，躲進堅固的桌子或其他家具下方。
3. 穩住（Hold on）雙膝跪地、雙肘觸地，雙手緊握桌腳。
