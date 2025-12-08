地震！19:24花蓮規模5.7地震 最大震度4級 雙北有感
根據中央氣象署最新資訊，今（8）日19時24分發生芮氏規模5.7地震，地震深度24.5公里，震央位在花蓮縣政府南方15.9公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣鹽寮、花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大4級。台北市震度為1級。新北市震度為2級。
各地震度
花蓮縣地區最大震度4級
南投縣地區最大震度4級
台中市地區最大震度3級
台東縣地區最大震度3級
宜蘭縣地區最大震度3級
彰化縣地區最大震度3級
雲林縣地區最大震度3級
嘉義縣地區最大震度2級
苗栗縣地區最大震度2級
新竹縣地區最大震度2級
桃園市地區最大震度2級
新竹市地區最大震度2級
新北市地區最大震度2級
嘉義市地區最大震度2級
台南市地區最大震度2級
高雄市地區最大震度1級
台北市地區最大震度1級
基隆市地區最大震度1級
屏東縣地區最大震度1級
澎湖縣地區最大震度1級
再次提醒您地震來襲時的避難三守則：
1. 趴下（Drop）將頭部和身體壓低。
2. 掩護（Cover）盡量用雙手或物品保護頭部與頸部，躲進堅固的桌子或其他家具下方。
3. 穩住（Hold on）雙膝跪地、雙肘觸地，雙手緊握桌腳。
