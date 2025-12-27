Yahoo奇摩（即時新聞）

地震！23:05東部海域規模7地震 最大震度宜蘭4級 雙北有感 氣象署23:50說明

根據中央氣象署最新資訊，今（27）日23時05分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣蘇澳、宜蘭縣宜蘭市、新北市雙溪、花蓮縣和平、台北市木柵、基隆市、台北市、新北市、桃園市三光、桃園市、新竹縣關西、花蓮縣花蓮市、台中市梨山、南投縣合歡山、新竹市、苗栗縣南庄、新竹縣竹北市、苗栗縣苗栗市、彰化縣彰化市、雲林縣草嶺、雲林縣斗六市、台東縣成功、嘉義縣番路、嘉義市、台南市白河4級。

針對這次規模7地震，氣象署地震測報中心23:50由陳達毅科長進行說明，Yahoo新聞全程直播。

【各地震度】

宜蘭縣地區最大震度4級

新北市地區最大震度4級

花蓮縣地區最大震度4級

台北市地區最大震度4級

基隆市地區最大震度4級

桃園市地區最大震度4級

新竹縣地區最大震度4級

台中市地區最大震度4級

南投縣地區最大震度4級

新竹市地區最大震度4級

苗栗縣地區最大震度4級

彰化縣地區最大震度4級

雲林縣地區最大震度4級

台東縣地區最大震度4級

嘉義縣地區最大震度4級

嘉義市地區最大震度4級

台南市地區最大震度4級

高雄市地區最大震度3級

屏東縣地區最大震度3級

連江縣地區最大震度2級

澎湖縣地區最大震度2級

金門縣地區最大震度1級

再次提醒您地震來襲時的避難三守則：

​1. 趴下（Drop）將頭部和身體壓低。

2. 掩護（Cover）盡量用雙手或物品保護頭部與頸部，躲進堅固的桌子或其他家具下方。

3. 穩住（Hold on）雙膝跪地、雙肘觸地，雙手緊握桌腳。

