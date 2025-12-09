地震！8:25 東部海域 規模3.7 最大震度宜蘭2級
台灣東部海域今天上午8時25分發生規模3.7、深度8公里的小規模有感地震，中央氣象局地震觀測報告指出，震央宜蘭縣政府東北東方 22.7 公里。宜蘭地區最大震度2級。
再次提醒您地震來襲時的避難三守則：
1. 趴下（Drop）將頭部和身體壓低。
2. 掩護（Cover）盡量用雙手或物品保護頭部與頸部，躲進堅固的桌子或其他家具下方。
3. 穩住（Hold on）雙膝跪地、雙肘觸地，雙手緊握桌腳。
