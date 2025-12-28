地震一來最怕的不是房子！吳心緹看到監視器這一幕瞬間崩潰

記者林宜君／台北報導

昨晚台灣多地出現明顯強烈搖晃，中央氣象署發佈地震警報，不少民眾心有餘悸。藝人吳心緹當時正結束行程返家途中，突遇地震來襲，第一時間不是顧自己，而是立刻打開家中監視器，查看愛貓狀況。透過監視畫面可見，貓咪感受到劇烈晃動後立刻驚醒，緊張地探出頭左顧右盼，頭頂還有吊燈晃動，畫面相當驚險。吳心緹看到後十分心急，擔心貓咪受驚或受傷，隨即加快腳步趕回家。

吳心緹也在IG限時動態分享當下心情，直言「在快到家的路上突然大地震，看到監視器裡的小寶很害怕真的好擔心，用衝的回家抱抱牠們。」（圖／翻攝自吳心緹IG）

吳心緹也在IG限時動態分享當下心情，直言「在快到家的路上突然大地震，看到監視器裡的小寶很害怕真的好擔心，用衝的回家抱抱牠們。」並向粉絲報平安，也希望大家都能平安無事。吳心緹近年因參與《全明星運動會2》打開知名度，私下是標準貓奴，家中飼養2隻貓咪「歐斗」與「烏斗」，還特別為牠們成立IG帳號，目前已累積2千多名追蹤者。吳心緹經常分享讓貓咪「參與」穿搭選擇的可愛影片，療癒日常深受粉絲喜愛。

