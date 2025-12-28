地震一來貓咪集體當機！兩隻貓「集體失蹤」躲天花板萌翻網

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

地震不只嚇到人，連毛孩也被震到「集體當機」。昨（27）日晚間11點5分台灣東部海域突然發生芮氏規模7.0強震，嚇壞不少民眾。而一名女網友發文分享，家中2隻才1歲多的米克斯兄弟，平時精力旺盛、吵鬧愛迎接主人，沒想到地震後行為大變，不僅集體失蹤、躲起來不出聲，甚至連最愛的肉泥都提不起興趣，讓她一度以為貓咪身體出了問題，最後才發現真相竟和地震有關，貼文曝光後引發大量貓奴留言。

廣告 廣告

地震不只嚇到人，連毛孩也被震到「集體當機」。（圖／翻攝 Dcard ）

原PO在Dcard上以「貓咪被地震嚇爛怎麼辦」為題發文指出，自己住在10樓，家中養了2隻1歲多的米克斯貓兄弟，正值每天在家「開運動會」的年紀。平常只要她一開門，2貓就會衝到門口迎接，吵到不行，沒想到今（28）日凌晨工作完返家時卻異常安靜，怎麼叫都沒反應，讓她瞬間心跳加速。

女網友表示，確認門窗與防護措施都沒有問題後，仍找不到貓咪身影，只能在家中來回搜尋，最後才在鋼琴底下與天花板造型的凹槽中發現2隻貓。一隻虎斑貓躲在鋼琴下，尾巴微微炸開，另一隻黑白貓則縮在天花板凹槽裡，全程不叫、不動，只盯著她看，和平常「超吵」的模樣判若兩貓。

原PO坦言，當下心裡非常慌張，甚至開始上網查資料，擔心是否是身體不適，「但如果一隻還算合理，總不會2隻同時不舒服吧？」直到她靈光一閃，想到稍早發生過地震，立刻調閱家中監視器，才發現地震當下2貓被嚇到跳起來，直接衝進天花板凹槽躲藏。

然而，即使找出原因，問題仍未解決。原PO無奈表示，2隻貓至今仍一起躲在天花板裡，摸不到也不肯出來，連最愛的零食都只象徵性舔幾口，讓她崩潰直問，「到底要怎麼安撫他們？還是放著他們自己就會出來了？」她也困惑表示，過去遇過地震、鞭炮聲或救護車聲響，貓咪都沒有這麼大的反應，這次卻嚇成這樣，實在始料未及。

貼文曝光後，大批貓奴分享經驗，「買費洛蒙插著」、「可以先給他們一點時間，我家的貓咪這次地震也是嚇到躲起來，不久前才偷偷摸摸的走出來。也可以嘗試用零食或是他們喜歡的東西看看能不能吸引他們下來」、「你就正常做自己的事，貓咪看狀況覺得一切都跟平常一樣就會開始安心了，不要連你都舉動異常貓咪會更不安」。

更多FTNN新聞網報導

7.0強震影響下雨？全台多測站震後現雨量斑點 鄭明典揭「地震雨」真相

地牛再翻身！清晨台東近震央「極淺層3.2」有感晃動 專家呼籲近一周嚴防餘震

7.0地震天花板掉落！桃機「2旅客被砸中」公司曝光現況

