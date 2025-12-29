地震一來「7樓特別晃」？郭鎧紋：樓層越高越晃

宜蘭外海於27日深夜11時許發生芮氏規模7.0的強震，此次地震是自921地震以來，第三起規模達到7的地震。隨著地震的發生，社交媒體上出現一則關於「住在7樓或7倍數樓層的搖晃感特別明顯」的討論，吸引了大量網友的關注。對此，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，樓層越高，晃動感通常越明顯，但並非以7樓做為分界。

宜蘭外海於27日深夜11時許發生芮氏規模7.0的強震，此次地震是自921地震以來，第三起規模達到7的地震。（圖／氣象署）

一名網友於社群平台Threads上表示，這起地震讓她想起高中時地科課，老師說在7樓或其倍數樓層時，地震的搖晃感確實較為明顯。一位住在7樓的網友描述，地震時感覺身體像被分成兩半，上半身左右搖晃，下半身上下搖動，讓人相當不安。然而，也有網友提出不同意見，認為這只是因為高樓層本身更容易感受到震動。

廣告 廣告

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，樓層越高，震動感通常越明顯，但並不特別以7樓作為界限。（資料圖／中天新聞）

根據《中時新聞網》報導，郭鎧紋表示，樓層越高，震動感通常越明顯，但並不特別以7樓作為界限。他解釋，建築物的振動周期隨著樓層高度的不同而變化，低樓層的振動周期約為0.1秒，而高樓層的振動周期可能達到1秒。此外，他指出，台北盆地的特殊地質結構會放大某些震動波，導致高樓層的震感更強烈。

延伸閱讀

朴星垠在台首遇7.0強震直接被搖醒 喊話揪廉世彬飯店快閃見面

陳達毅倉皇衝氣象署 領帶歪歪逗笑全網：不太會打

宜蘭7.0強震「得空亡卦」 高輔進：跨年、過年要小心