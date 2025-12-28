地震「救命神器」曝光！日專家：裝「感震斷路器」可防引發大火

台灣宜蘭外海27日發生規模7.0強震，各界關注，日媒引述專家指，地震後引發火災的風險，易被輕忽，建議民眾可裝設「感震斷路器」，地震瞬間會自動切斷電源。

地震危害不可輕忽。（示意圖／Pixabay）

《富士新聞網》（FNN）報導，曾參與災害推估的東京大學先端科學技術研究中心教授廣井悠指出，地震後的火災風險，長期被民眾低估，「地震火災的原因，會隨季節與時間而改變。冬天多半來自取暖設備，傍晚則容易因做飯時的爐火引發火災。」

廣井悠表示，「地震時家具傾倒，電線被拉扯、破損，加上可燃物散落在電器周圍，很容易引發火災。」他坦言，在規模6以上的強震中，民眾往往連站立都困難，更遑論冷靜滅火，「指望地震後還能即時滅火，非常不現實。」

廣告 廣告

他表示，為降低電氣火災風險，關鍵措施之一是安裝「感震斷路器」（感震ブレーカー）。所謂感震斷路器，是感測到強烈搖晃時，自動切斷家中電源的裝置，廣井悠說，「過去常以為避難前把總開關關掉就好，但實際上，很多電氣火災是地震發生當下就已起火。」

他進一步表示，感震斷路器能在來不及反應時，切斷電力，減少通電引發火災，也能讓人更快逃生。報導表示，目前感震斷路器分為插座型、簡易重錘型，以及需施工安裝的配電盤型，其中配電盤型性能最佳，但價格與施工門檻較高，民眾可根據自身需要選擇。

延伸閱讀

MLB/前台鋼洋投哈瑪星當巨人 若上大聯盟待遇好過拿底薪

MLB/今年曾短暫支援中日龍 查維斯獲紅人小聯盟合約

MLB/台灣公司入手大谷紀錄轟險無法上架 拍賣行出手