地震一晃才發現不會賠！內行人揭「地震險真相」：只買基本等於自己扛

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

強震一來，不少人第一時間衝去檢查牆壁、天花板有沒有裂，卻很少人真的知道，自己買的「地震險」到底賠不賠。一名網友在昨（27）日地震後發文提醒，別等到房子出現裂縫，才發現保險根本派不上用場，直言「很多人其實只買了最基本的，風險還是自己扛」。

強震一來，很少人真的知道，自己買的「地震險」到底賠不賠。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard分享，自己每次遇到較大的地震，除了安撫情緒，第一件事就是翻出保險單檢查。他指出，多數人買房貸款時，銀行都會要求投保「住宅地震基本保險」，但不少人誤以為這樣就萬無一失，實際上保障內容相當有限。

廣告 廣告

他說明，住宅地震基本保險的保額上限僅150萬元，而且理賠條件非常嚴苛，必須達到「全損」，也就是房屋倒塌或已無法居住，才有機會獲得理賠。換句話說，若只是牆壁龜裂、地板隆起、裝潢損壞，甚至家電因地震摔壞，基本地震險幾乎完全不賠。

也因此，原PO認為，若希望地震後真的「有感理賠」，單靠基本保障遠遠不夠。他整理出幾種常見的加保選項，包括能提高賠償上限的「超額地震險」，適合房價較高的屋主；以及最被推薦的「擴大地震險」，不必等到全損，只要房屋或裝潢出現損害，就有機會申請理賠，連屋內動產如電視、冰箱也可能涵蓋在內。

此外，他也特別點出，許多租屋族以為地震險與自己無關，其實仍可投保針對家具、家電的「輕損地震險」，保費相對低廉，卻能在地震後減輕不少修繕與更換負擔。

原PO坦言，很多人對加保地震險卻步，往往是擔心保費太高，但實際詢問後才發現，一年可能只要幾千元，平均下來一天甚至不到一杯飲料的錢。他直言，在地震頻繁的台灣，與其事後為牆面裂縫、裝潢損壞煩惱，不如事前把風險轉嫁給保險公司，換一份心安。



更多FTNN新聞網報導

受惠萬大中和線將通車 信義房屋專家看好「金城商圈」受拉抬

男友先買房！要求女友婚後入住「月付7千租金」 網全看傻勸：快逃吧

房市轉冷只叫屋主降價！他喊話「仲介費也該共體時艱」 網：重點在成交量

