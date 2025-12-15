地震.海嘯.林火.暴雪.強風 日本天災連環襲擊

日本北海道與東北地區局部下雪。（示意圖／達志影像美聯社）

日本上週末受到雙低氣壓夾擊，北海道、東北地區狂風暴雪；北海道觀測到零下24.7度低溫；最大瞬間風速達13級風；青森積雪深度超過170公分，惡劣天氣導致北海道多個班次列車、飛機取消。關東地區持續乾燥，引發多起火災，造成兩死。這個月8號青森7.5強震，啟動了「後發地震注意報」，警戒將在16號結束；學者表示，震源區能量尚未釋放完全，仍然要提高防災警覺。

北海道放眼望去一片白茫茫，大雪紛飛阻礙了能見度，北國大地幾乎覆蓋在厚厚的白雪之下。

日本NHK電視台記者：「這裡是北海道北見市，昨晚開始雪下個不停，道路都被埋住了。」

強烈寒流襲擊日本，兩道低氣壓一東一西包夾，而且威力持續增加，東日本以北天氣驟變，平均最高氣溫比往年還低了至少3度，冷得有如12月下旬至1月中旬。

北海道居民：「12月的雪沒有這麼大過。」

北海道居民：「這雪光靠人力根本鏟不完。」

上週末北方瞬間結冰，北海道十勝的陸別町，週六(12/13)凍出零下24.7度低溫，部分地區積雪深度超過往年3倍；青森的酸湯也有170公分的積雪；關東平原地帶觀測到本季最低溫，埼玉、前橋飄下本季初雪。

日本民眾：「很冷...」

除了下雪，風也來攪局。北海道鄰近根室的標津町記錄下每秒40.5公尺的最大瞬間風速，相當於13級風。狂風暴雪之下，北海道天空、鐵路都受影響，航班、車次紛紛取消；部分中學以下為安全起見臨時停課；秋田縣還傳出列車翻覆意外。

日本NHK電視台記者 前田隆：「這裡靠近秋田內陸線列車脫軌地點，車廂看起來是翻覆狀態。」

秋田內陸線一處樹木疑似被積雪壓垮倒在鐵軌上，行經電車不慎撞上，翻落8公尺底下山坡，幸好車上沒有乘客，駕駛也只有受傷程度。日本氣象廳表示，接下來將會大幅回暖，不排除出現20度以上的10月中旬氣溫。

而強勁的西北風持續吹拂，針對一連串的山林大火，氣象廳雖然提醒天乾物燥小心用火，各地還是發生祝融意外。東京、大阪、福島分別確認了住宅火災，造成兩死的悲劇。氣象廳指出，太平洋沿岸地區近來特別少雨，以東京都心為例，已經超過一個月沒正式下過一場雨；尤其關東地區濕度約為50%，仍然是偏低的乾燥氣候，再次呼籲千萬留意用電、用火。

而說到當心日常安全，8號青森縣外海7.5強震後，12號同一震源區再發生6.9地震。同天晚上7點05分左右，關東地區茨城縣觀測到規模4.9地震，震央位於陸地，震源深度約50公里，最大震度為4。所幸沒有傳出重大災情，鐵路短暫停止後也恢復運行。

新幹線車內廣播(12.12)：「目前車廂為停電狀態。我們正在確認狀況，請您稍做等待。」

日本氣象廳最新表示，8號發布的「後發地震注意報」即將在16號凌晨零點截止。地震研究學者則警告，青森兩次地震分別一西一東，若未來強震持續發生在東側，因為海底地勢較高，海嘯威力勢必更強。日本政府、氣象廳、多位學者不厭其煩、耳提面命，無論何時、是否發布各樣的警報，防災意識都不能少，只有隨時做足準備才能在天災時更好得保護自己。

