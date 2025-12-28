地震一發生竹科周遭大塞車！半導體人士嘆：美國怎麼複製？

台灣東北部地區昨天發生規模7.0地震，工程師馬上奔回廠房。（翻攝自竹科官網）

27日晚間台灣東北部發生芮氏規模7.0大地震，竹科最大震度來到四級，台積電表示，有少數廠區達到疏散標準，已經馬上啟動應變措施，同時也有網友分享，地震一發生後竹科附近Google maps就呈現代表塞車的「紅線」，也讓網友大讚：「台灣的護國神山是工程師們守護出來的。」

昨日（27日）晚間11點多，台灣東北部發生芮氏規模7.0地震，外界關注作為台灣半導體核心的竹科是否收到影響，對此，竹科管理局表示，部分廠廠有人員疏散，目前竹科所轄園區水電正常，生醫園區生技大樓及第三生技大樓電梯故障，已連絡廠商維修。

護國神山台積電也表示，台積公司少數竹科廠區達疏散標準，我們以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室外疏散與清點中，各廠區工作安全系統運作正常。

不過有網友發現，地震發生後，竹科周遭交通馬上打結，Google maps上還呈現代表塞車的「紅線」，代表許多工程師正在趕回廠房的路上。

半導體人士向《鏡報》表示，美國想把半導體移回美國製造，先不說成本，光是工程師會不會在地震後馬上趕回公司就很難跟台灣比，企業文化完全不同，「除非把整個竹科移過去、帶一群台灣工程師移民，不然很難。」



