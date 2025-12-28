地震15公斤掛畫倒下！她雙手抱緊女兒被砸中 網噴淚：看到滿滿母愛

記者林盈君／新北報導

深夜遇強震畫作翻倒，新北一位媽媽抱緊護著女兒安全。（圖／翻攝Threads＠iq22415268）

昨（27日）深夜，宜蘭外海發生規模7.0強震，全台有感，且雙北等地區，震度都達到了4級，許多民眾紛紛表示，當下真的非常驚慌。昨天晚間，位於新北市某民宅內，一位年輕媽媽與年幼的女兒，於客廳中感覺到地震後，媽媽隨即用雙手緊抱住女兒，由於劇烈搖晃，後方沙發上一幅約15公斤的掛畫，瞬間翻倒下來，接著打中媽媽的背部，不過媽媽第一時間仍是細心安撫懷中的女兒，完全以孩子的安危第一優先，讓網友都非常感動。

據了解，昨天晚間的強震，讓全台民眾都直呼有感，家中的書櫃、電燈、及物品紛紛掉落。這名家住在新北的年輕媽媽，當時正與女兒走進客廳，突然聽到手機警報聲響，接著開始劇烈搖晃，媽媽第一時間就是用雙手緊抱住女兒，2人坐在沙發上守護彼此，突然間，後方的掛畫因搖晃而向前翻倒，媽媽見狀立即抱著女兒起身，背部還被掛畫砸中。

事後，媽媽將這一幕PO到Threads上，她坦言「女兒沒事就是最大的安慰了」，並透露腰部有一點破皮，但還是要假裝鎮定，當下其實不會痛，只是非常緊張，也感謝大家的關心。網友們紛紛表示「媽媽真的很棒！即使被打到，保護小朋友的動作也沒變動，依然護得緊緊的」、「媽媽太偉大了」、「看到滿滿的母愛」、「被打到了，忍著痛保護小孩」、「為母則強」。

