「地面師」吸血！假警檢詐團勾結仲介 騙10人逾2億

地面師詐逾2億，刑事局中部打擊犯罪中心破獲一起假檢警詐騙集團，勾結貸款仲介以及地政士，騙取帳戶財產還有房地產，初估至少有10人受害，遭騙金額超過2億元。其中一名貸款仲介經手33筆土地，一人不法獲利高達680萬元。

員警：「人來了，準備準備。」

警方埋伏在路旁，見到犯嫌立即上前逮捕，另一頭也抓到一名取款車手，刑事警察局中打破獲一起假檢警詐騙集團案件，共有10名被害人遭詐金額合計超過2億元，有2名被害者各別被騙走高達2千萬元。刑事局偵查第六大隊第一隊隊長蔡佳耀：「以假檢手法誘使被害人陷於錯誤，隨後騙取被害人匯出現金。」

警方調查，詐騙集團以假檢警的方式，鎖定60多歲的長者，謊稱對方涉有刑事案件，戶頭的錢不能亂動，需要脫產保護，被害者一聽心生恐懼，趕緊把錢交付給指定的帳戶，接下來，詐騙集團再騙個資，先了解資產狀況，並介紹貸款仲介，結合地政士，被害者將房地產抵押，再把這些貸款的錢，又存入指定戶頭，騙光所有財產後隨即消失。

刑事局偵查第六大隊第一隊隊長蔡佳耀：「隨後詐團再結合所謂地政士，向民間貸款公司設定抵押，取得貸款。」

其中與詐騙集團合作的貸款仲介60歲廖姓男子，經手33筆土地的貸款，光是一人不法獲利就高達613萬元，而他手法老練，數次被移送不過都不起訴。刑事局偵查第六大隊第一隊隊長蔡佳耀：「聯繫中部地區某仲介貸款公司，由該公司貸款仲介，收取被害人自然人憑證後，以該憑證查證，盤點被害人名下財產及不動產。」

警方在今年七月份，執行好幾次查緝行動，查扣現金114萬7900元，自然人憑證247張，手機13支及被害人的借貸資料證物，警方拘提10多人到案，依詐欺罪嫌等罪移送偵辦。