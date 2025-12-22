「地面師」現形！偽造文書、假交易 詐3處不動產總價逾5千萬元

警方在黑道堂口內查獲手槍、土製炸藥等違禁品。（圖／TVBS）

宜蘭縣警方日前破獲一起重大不動產詐騙案件，逮捕16名犯嫌，並查獲制式手槍、土製炸藥與彈藥。這個自稱為竹聯捍衛隊的黑道勢力，透過偽造文書、假交易等手法，詐取貸款並侵佔房產，總價值超過5000萬元。案件起源於今年1月初，宜蘭羅東一間中醫診所被租管業者指控積欠百萬租金，警方循線調查後發現，涉案的房仲、代書及地政士全是詐騙集團成員。

警方在黑道堂口內查獲手槍、土製炸藥等違禁品。（圖／TVBS）

警方耗時11個月向上追查，進行四次查緝行動，最終成功攻破這個詐欺集團。羅東偵查隊隊長蔡承晏表示，該集團成員間具有高度的專業分工，他們先吸收人頭買家作為集團成員，後續偽造財力證明及不實的交易文件等方式，向金融機構申請貸款。由於被害人不清楚不動產的交易程序，詐騙集團便以空手套白狼方式榨取不動產，並且企圖侵吞買賣的相關款項。這個「地面師」集團專門鎖定資金周轉困難或急著出售不動產的屋主作為目標。若被害人不配合，犯嫌甚至會採取潑漆或到屋主家門口滋事等手段，刻意毀壞被害人名聲，背後還有黑道勢力共同犯案。警方在這次行動中，霹靂小組全副武裝，拿著防爆盾和槍枝攻進住宅，嫌犯還來不及反應就被警方壓制在地。

廣告 廣告

檢方已裁定扣押三筆非法取得的不動產，總價值超過5000萬元。宜蘭警方統計，2025年共查緝39件詐騙案件，309人到案，主要鎖定50歲以上族群的假投資詐騙為主。警方提醒民眾必須睜大眼睛，不要輕易落入詐騙陷阱。特別是不動產交易過程複雜，民眾應該多加了解相關程序，避免被不法分子利用專業知識差距進行詐騙。

更多 TVBS 報導

鎖定有錢有房銀髮族！1年詐4億 演員陳幼芳親曝受騙經歷：別縱容詐團

台版地面師案外案 土地開發業者+2涉行賄新店戶政人員偷查個資

小港機場地面師案！保時捷設斷點 婦遭詐4次再攜百萬面交

「台版地面師」詐騙手法曝！76歲翁差點被騙490萬 銀行行員神救援

