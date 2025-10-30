地面水水質規定更嚴格！ 環境部預告修法增加PFAS水質標準
〔記者黃宜靜／台北報導〕為與時俱進提升水體品質，維護用水安全，以及滿足水體用途品質，環境部預告修正「地面水體分類及水質標準」草案，新增全氟及多氟烷基物質(PFAS)，與飲用水水質標準一致，以確保水體用途的水質安全。
環境部表示，現行地面水體分類及水質標準分為保護人體健康及生活環境2類基準，其中，在保護人體健康相關環境基準，新增近期備受關注的持久性有機污染物「全氟及多氟物質」(PFAS)。
環境部指出，因PFAS在環境中難分解，對健康及環境具危害風險，此次增訂「全氟辛酸(PFOA)＋全氟辛烷磺酸(PFOS)」合計基準值50ng/L，與飲用水水質標準一致，以確保水體用途的水質安全；另外，對於保護生活環境相關環境基準方面，考量台灣氣候環境條件，「大腸桿菌群」調整為「大腸桿菌」，有效反映糞便污染。
環境部續指，針對氨氮的基準值，也調修丙類水體基準及增訂丁類水體基準，以增進水資源利用韌性；此外，近幾年國內水上活動風行，為符合民眾日益增加的水域遊憩的水質品質需求，增訂丙類以上水體「水域遊憩」適用性質，做為該類水體治理目標。
更多自由時報報導
台中「燕圾湖」釀災掩埋是否照規定 環保局長被逼出真話了
今年前3季「出境比入境」多805萬人次！ 觀光署長認了：國旅住宿太貴
下週估有雙颱！最新路徑系集圖曝 天氣粉專：颱風季延長賽
燕子口堰塞湖潰流！立霧溪暴漲瞬間影片曝 部落直呼像海嘯
其他人也在看
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
燕子口堰塞湖壩體「幾乎潰決」湖水全數傾瀉而下
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖前天啟動壩體降挖，因上游集水區密集降雨，造成壩體溢流水道水量擴大，今天中午發生壩體遭水流沖刷破壞壩體，引發立霧溪下游水位抬升，約40分鐘堰塞湖水位下降18公尺，下午最新消息，堰塞湖壩體已幾乎完全潰決，湖水全數傾瀉而下，立霧溪下游人員與設施均安。中時新聞網 ・ 22 小時前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 5 小時前
明暖熱一天又變濕冷！雨彈炸回北台灣「降溫至1字頭」 準颱風路徑曝光
近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部呈現陰涼潮濕天氣。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明（30）日東北季風減弱，西半部天氣晴到多雲，白天高溫將進一步回升，但週五又有東北季風南下，屆時苗栗以北將有局部短暫陣雨，且持續到週末。至於低緯度的熱帶洋面有熱帶擾動發展，其路徑應會西行通過菲律賓附近，對台直接影響較低。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 20 小時前
北北基宜大雨特報！3波冷空氣接力 週末低溫下探1字頭
氣象署今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率。桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴；午後中南部山區有局部短...CTWANT ・ 1 天前
三波東北季風連襲！今晨北台急凍18.5度 專家示警降溫時間點
（記者許皓庭／綜合報導）三波冷空氣接力登場，北台灣今（29）晨氣溫再度下探「1」字頭。根據中央氣象署觀測，截至 […]引新聞 ・ 1 天前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 6 小時前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 23 小時前
2縣市炸雨！今北部回暖逾30度 專家：明下波東北季風襲「低溫剩1字頭」
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對2縣市發布大雨特報，今（30）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意強陣風。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
「新興污染物」成健康隱憂？ 譚敦慈提醒：煮水前這一步別做錯！
現今水源中存在各種新興污染物，包括重金屬、塑膠微粒、藥物殘留和永久化學物質PFAS等，這些物質可能對人體健康造成嚴重威脅，特別是對孕婦和兒童的發育影響尤為明顯。專家建議民眾，除了將水煮沸外，也可以透過安裝合格認證的淨水器增加保障。若發現自來水出現異味、變色或有沉澱物，應檢查自家水塔與老舊管線是否為污染源，從日常細節把關，為飲水安全築起可靠防線。TVBS新聞網 ・ 4 個月前
今晨低溫18.5度！北台灣繼續下雨 10月台北「下雨14天」快發霉
秋意漸濃！今（29）晨本島最低溫僅18.5度，在新北石碇區。而持續受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區今天下雨時間仍較長，氣象專家林得恩統計10月份降雨天數，北北基幾乎半個月以上都台視新聞網 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週三 (10/29) 華南水氣減少，中部以北降雨趨緩
明天天氣如何？ 明天(29日)中高層短波槽就逐漸東移離開，底層的大陸高壓中心也將會出海往日本方向移動，明天白天台灣附近仍是較強的東北季風，不過水氣會比今天要少得多，尤其中高層有些短波槽後較乾的空氣下來，降雨部分會明顯縮減到迎風面的大台北、宜蘭到花蓮一帶，其中在東北角到宜蘭等地仍可能有較多的累積雨量，局部單點一整天累積仍可能達到大雨等級。自桃園開始往南的西半部地區以及台東一帶則是恢復多雲或可見陽光的天氣型態，只剩山區還有些降雨的機會，而且比較集中在中午過後到傍晚之間。後天(30日)東北季風就會明顯減弱，轉為受到日本附近地面高壓所帶來的高壓迴流偏東風影響，水氣也將更為減少，東半部雲量較多，仍有局部短暫陣雨機會，西半部則是多雲到晴的天氣型態。明後天(29-30日)隨著天氣好轉且東北季風逐漸減弱，各地白天的高溫都將有回升的趨勢，明天(29日)新竹及以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫大約在24-26度，苗栗及以南到高屏、台東一帶高溫則是可到29-31度。後天(30日)溫度回升會更明顯，桃園、大台北、宜蘭及花蓮白天高溫可到26-28度，新竹及以南到高屏、台東等地高溫可到29-32度左右。不過夜晚清晨在北部、東北部空曠地區仍可能有接近20度的低溫機會，早晚還是會感受比較偏涼一些，中南部以及花東地區的日夜溫差也比較大，早出晚歸仍要注意。 下一波東北季風很快在週五(31日)下半天起就會南下抵達台灣附近，前緣可能有微弱鋒面會先快速掠過，後續東北季風增強，因此在迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮到台東一帶降雨又會較為增多，不過因為雲雨帶發展較好的位置預期會在台灣東北方海面通過，對於台灣陸地上的影響比較有限，降雨不至於會太明顯，但還是會有短暫陣雨出現機會，雲量也將會較多較厚，桃園及以南地區就比較不受影響，還是以多雲或有陽光的天氣為主。週末期間(01-02日)持續受東北季風影響，大台北東側、基隆北海岸、宜花東等地仍有局部短暫陣雨，雨量不多但是有下點雨的機會，桃園以南的西半部地區大致仍是多雲或有陽光的天氣型態。再來要等到下週一、二(03-04日)左右，隨著高空短波槽東移，台灣附近的水氣再度增多，中部以北、東半部地區的降雨才又會開始變得明顯起來。 週五南下的這波東北季風雖然比較乾，但是冷空氣的強度比較強一些，因此預估溫度下降也會比較明顯，降溫屬於逐日緩降的類型，但是持續時間可能會比較久一點。北部、東北部白天高溫自週五起逐漸下降，到週末以及下週一、二(03-04日)白天高溫預估只剩下21-23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。中部的台中到嘉義以及花蓮、台東一帶白天高溫也會逐漸下降到24-27度左右，夜晚清晨空曠地區低溫將會降到19-20度或更低，市區低溫大約20-22度。南部地區白天高溫則是有機會逐漸降到27-30度，夜晚清晨空曠地區低溫可能來到20-22度之間，市區低溫大約22-24度。 最後一提的就是未來幾天在南海到菲律賓東南方海面陸續會有熱帶擾動活動的機會，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，雖然已經來到10月底、11月初，但是有颱風發生其實還是蠻正常的情況。預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高，較大的機會是呈現低緯度西進的型態，不過時間還很久，仍要再觀察後續預報的變化，對台灣是否會有影響也還言之過早，等到擾動開始發展再來討論不遲。 以上氣象由天氣風險 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
今東北季風影響「迎風面下雨時間較長」明北台灣氣溫回升
氣象署表示，今天（29日）受東北季風影響，迎風面下雨時間較長，4縣市大雨特報，桃園以北及宜蘭整天仍涼，其他地區早晚也涼，中南部日夜溫差較大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（30日） 東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；周五（31日） 東北季風增強，北部及東北部天氣再轉涼。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
熊群大軍壓境！東京民宅淪陷「解剖5公分厚脂肪消失」 專家警告：牠們恐學會1事
日本今夏連日爆出熊襲事件，據環境省統計，今年已有10人喪命、超過百人受傷，創下2006年開始統計以來新高。如今東京民宅也淪陷，熊群大軍壓境的足跡圖曝光後，也讓大票人看傻。專家警告，這一個月最危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
快訊／花蓮人注意！燕子口堰塞湖恐潰決 立霧溪「泥水狂奔下衝」畫面曝光
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導今（29）日上午，林業及自然保育署花蓮分署發出快訊，燕子口堰塞湖壩體溢流水道水量擴大並沖刷壩體，將持續造成壩體破壞或潰...FTNN新聞網 ・ 1 天前
非洲豬瘟延燒》藍綠委批：中央「廚餘蒸煮申報系統」形同虛設
台中爆發首例非洲豬瘟確診，農業部宣布暫停廚餘養豬1個月，廚餘如何去化備受關注。立信傳媒 ・ 21 小時前
盧媽遭灌爆「臉皮比豬皮厚」!卓冠廷氣到拍桌轟「這事」...
論壇中心/綜合報導台中市府疫調「一日一變」，中央應變中心更指出非洲豬瘟案場10/10前已有9頭豬死亡，恐得重新檢視疫調，盧秀燕的臉書再被灌爆「臉皮比豬皮還厚」！曾任職台中市新聞局長的卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，「林佳龍規劃好文山焚化爐、外埔生質能源廠」解決垃圾、廚餘問題卻遭盧秀燕砍掉，爆氣怒批「一個美麗的城市，現在堆滿垃圾、堆滿餿水？」卓冠廷強調，此次的廚餘事件與大里垃圾山是環環相扣的，台中市在林佳龍任內編列10億預算，預計整修文山焚化爐，卻因盧秀燕上任後改成BOT案遭刪砍，且至今沒完成，導致7年過了，「垃圾燒不完」只好埋在大里。外埔生質能源廠二期遭延宕6年，「盧秀燕臉皮厚到什麼程度？」竟還說有啊、有在做。卓冠廷越講越氣，氣到拍桌怒噴盧秀燕，台中市府現在連廚餘要焚燒、又要掩埋，前後變了至少三次，「台中現在變成什麼樣子？」 「我們都規劃好了，文山焚化廠、外埔生質能源廠，盧秀燕你為什麼全部要砍掉？」 藍白為什麼現在要罵江和樹，「因為他戳破盧秀燕的真面目嘛！」原文出處：向前行(影)／盧媽遭灌爆「臉皮比豬皮厚」!卓冠廷氣到拍桌轟「這事」... 更多民視新聞報導豬瘟案獸醫羅生門 台中市府疫調獸醫又多1人！台中市府遭點名清消不確實 卓揆要求廚餘去化廠改進台中市府疫調有多項缺失 應變中心：首病發豬死亡日「恐非10/10」民視影音 ・ 1 天前
反聖嬰訊號再度反轉！ 氣象專家示警：冷冬機率明顯提高
林得恩表示，根據美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）氣候預報中心（Climate Prediction Center, CPC）10月最新研究顯示，目前氣候模式模擬結果指出，自9月起反聖嬰現象的訊號持續增強。CPC預測，今年9月至12月反聖嬰發生的可能性已達75%至80%，並可延續至明年2...CTWANT ・ 5 小時前
沒公德心! 嬰兒尿布.嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸
社會中心／洪巧璇、張智凱 台北報導把嬰兒尿布還有嘔吐物丟在店門口，真的太沒公德心！台北市西門町商圈就有業者PO文表示，有遊客在店門前，幫嬰兒換尿布、清嘔吐物，結果卻將這些垃圾留在騎樓，讓店家家最氣的是，明明門口就有垃圾桶，遊客不拿去丟，反而還要店家幫忙善後。店家門口前，一家人推著嬰兒車，忙著幫小孩子換尿布、清理嘔吐物，但沒多久，人走了，卻把垃圾留在門口，店家看到這景象，真的好生氣。門口滿地都是散發嘔吐味的衛生紙，甚至連嬰兒尿布上的排泄物，也被扔在地上，業者只能摸摸鼻子，幫遊客善後，因為如果不馬上清理惡臭，店家生意也會受到影響。事發在台北市西門町商圈店家Po文，明明門口外就有垃圾桶，遊客卻還是將孩子的穢物，全部丟在騎樓，業者氣得表示，垃圾是要等誰來處理，認為這樣的行為，真的很沒品。沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品民視記者洪巧璇：「為了方便民眾丟垃圾，也避免垃圾被隨手一扔，因此只要走個幾步路，後方其實還有另外一個垃圾桶，可以讓民眾丟垃圾，在西門町商圈要找到垃圾桶，其實並不難。」遊客：「跟旁邊一樣啊有垃圾桶，有垃圾桶了還是丟在路上，我覺得這樣的做法很不好，明明就有垃圾桶，西門町垃圾桶其實是夠的，如果跟東區啊跟其他地方比的話，其實這邊垃圾桶還滿多的。」外籍遊客：「垃圾桶很少很難找，有時候我們手上拎著一個垃圾想要扔，都很難找到垃圾桶，如果垃圾桶是多的話，他們就會丟在垃圾桶不會隨便丟。」沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品不管怎樣，自己的垃圾就要自己帶走，西門町觀光熱區丟人現眼，也讓台灣形象受損。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品 更多民視新聞報導無執照隔空幫豬看診？王姓獸醫佐已回國 台中地檢署：訊畢已諭知請回淡海輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警循線逮犯嫌送辦碧潭誘2女溺斃！夫稱100分、小姑讚溫柔 陸配淚灑法庭惹眾鼻酸民視影音 ・ 23 小時前