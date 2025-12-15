地面決定你的倉儲上限！神助物流設備 GodSpeed「無軌移動櫃」釋放路權 開啟 2026 智動化新局

（生活中心／綜合報導）在空間效益至上的 2026 年，倉儲營運最昂貴的隱形代價，往往不是閒置的貨架，而是被「軌道」綁架的地面通道。當企業積極導入 AGV（無人搬運車）試圖提升效率時，卻發現傳統移動櫃的地面軌道成了最大阻礙。

神助物流設備（GodSpeed）以「釋放倉儲坪效」為核心理念，透過獲專利認證的無軌技術，協助企業在不破壞地坪的前提下解除地面軌道限制，確保未來擴充彈性，打造出人員與機器人皆能順暢共存的「無障礙」倉儲環境。

圖／神助物流設備 提供

釋放路權：告別傳統軌道，為 AMR/AGV 鋪平道路

傳統軌道衍生的施工噪音與工安隱憂，長期以來是倉儲升級的痛點。GodSpeed 的無軌設計協助企業徹底告別這些困擾，將路權歸還給使用者。無論是現階段的人員作業，或未來導入 AMR 自主移動機器人，皆能在無障礙地面自由穿梭。這項選擇不僅為場域注入「智慧管理」與「潔淨安全」的競爭優勢，更將倉儲空間轉化為驅動營運成長的高效資產。

獨家專利 M599798：打造企業技術護城河

專利不僅是技術保護傘，更是企業創新能量與技術護城河的具體展現。神助推出的「無軌移動櫃」搭載新型 第 M599798 號專利導正技術，確立了產品在市場上的獨佔地位與技術壁壘。

這項獨家設計透過櫃體後方的精準導引結構，直接取代傳統地面軌道，不僅為企業省下昂貴的地坪修復成本，帶來顯著的財務收益，更讓倉儲佈局成為具備高度戰略價值的資產，為企業的轉型與發展提供強大的競爭優勢。

圖／神助物流設備 提供

嚴選 LDE 聚氨酯驅動輪：優化耐用表現

針對關鍵的驅動核心，神助物流設備秉持嚴謹的選材標準。櫃體下方採用嚴選 LDE 聚氨酯 (Polyurethane) 驅動輪，具備以下優異特性：

卓越耐用性：極佳的耐磨性、抗撕裂和抗衝擊性能。

環境適應力：兼具抗靜電、防滑、耐低溫高溫等特性。

這些特質有效提升了產品的耐久性和承重能力，確保無軌移動櫃在科技電子廠的防靜電環境，或是生技醫療的溫控環境下，都能穩定運行。

圖／神助物流設備 提供

國際級信賴標準：SGS 認證與五年保固

安全性是 GodSpeed 產品的 DNA。GodSpeed 以高標準回應市場期待：

SGS 荷重認證：全系列產品通過嚴格荷重測試。

抗震防護：配備一體式防傾導正器，有效抵禦地震或操作不當帶來的傾倒風險。

業界領先保固：提出業界罕見的 5 年保固承諾，展現對產品品質的絕對信心。

目前，神助物流設備已獲得科技電子、生技醫療及精密製造等各界標竿企業的信賴與支持。面對 2026 年供應鏈對「高坪效」與「ESG 職場安全」的雙重考核，神助無軌移動櫃以「零軌道、零開挖、零死角」的特性，成為企業升級倉儲系統時，兼顧當下需求與未來發展的首選方案。

