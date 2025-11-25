「地面陰影」誤認道路！2百萬進口車開進農田「烏龜翻」

休旅車安全氣囊全爆，車輛困在田地中。（圖／東森新聞）





今（25）日早上8點，在彰化伸港發生一起翻車事故，年約50、60歲的蔡姓男子開著進口休旅車要去上班的路上，為了閃避倒車的貨車，疑似視線被阻擋，加上建築物的陰影，讓他誤以為前方還有路，往前直直開卻栽進田裡，四輪朝天翻車，還因此受困，還好熱心民眾趕緊協助脫困，駕駛也毫髮無傷。

大貨車開到路口，準備倒車到後方的空地，進口休旅車要左轉閃避，整台車往前開竟栽下去，車尾高高翹起，彈了兩下四輪朝天翻覆，車身還用力晃了好幾下，剛好民眾騎車經過，馬上衝去關心。

休旅車安全氣囊全爆，車門一度卡死打不開，熱心民眾合力幫忙，成功脫困，駕駛命大毫髮無傷。

附近民眾：「我覺得可能是陰影，導致會車的時候出了一點狀況，馬上有人去幫他開車門，所以他人是沒有上救護車，人是安全的，而且感覺活動還滿OK的。」

車禍發生在今日早上8點多，年約5、60歲的蔡姓男子經過彰化伸港的十字路口，遇到大貨車剛好在倒車，為了閃避加大角度左轉，但當時早上太陽斜射，建築物的陰影照在路面上，邊界不明顯，加上被貨車擋住視線受阻，蔡姓男子一個不注意直衝開進農田，整台車當場翻覆卡住。

記者vs.附近民眾：「因為這邊上交流道很快，還有工業區的人，在附近會車都滿多的，（會希望這邊加裝紅綠燈還是閃光燈），我覺得應該要有個護欄之類的。」

伸港分駐所所長鄭育安：「該部自小客車車體懸空，進而翻落農田，所幸這名駕駛自行爬出，無人受傷。」

蔡姓男子開車要去上班，休旅進口車新車價要200萬起跳，還好他沒有受傷，但飽受驚嚇。不過也有民眾認為，路面和農田有一段落差，希望能在旁邊加裝防撞桿，避免同樣的事故再度上演。

