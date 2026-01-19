【地鳴再啟】劇場版《進擊的巨人》完結篇「復活上映」首周特典、全台十間上映戲院一次看

劇場版《進擊的巨人》完結篇將於 1 月 23 日復活上映（來源：Muse 木棉花）



動畫代理商 Muse 木棉花宣布《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》將於 1 月 23 日復活上映，並以 4DX、MX4D、Dolby Cinema、DVA 等特殊規格再次重現地鳴震撼，而首周特典為「重映限定」的導演繪製明信片。

《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》預告片

人類為了躲避巨人威脅而建築高聳巨大城牆，躲在城牆中過著苟且偷生的日子。一天，超大型巨人來襲打破了歷經百年的和平日常，紛亂中失去母親的少年艾連・葉卡自此發誓要驅逐所有巨人，成為與巨人戰鬥的調查軍團的一員。

在幾番賭命的險惡戰鬥中，艾倫得到化身為巨人的能力，一邊為人類的勝利做出貢獻，逐步慢慢接近世界的真相。時光流逝，來到牆外世界的艾連選擇與調查軍團的伙伴們分道揚鑣，執行一個驚世駭俗的恐怖計畫。率領無數巨人將這個世界上所有能稱之為生命的生命盡數蹂躪的「地鳴」。以米卡莎和阿爾敏為首的倖存者們，為了阻止意圖毀滅世界的艾倫，挺身挑戰最後的戰役。

《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》首周特典（來源：Muse 木棉花）

《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》首周特典將於 1 月 23 日至 1 月 29 日開放兌換，數量有限送完為止，此外這次參與復活上映的影城僅有十間，並無上映 2D 版本，而大巨蛋秀泰影城將會放映 4DX 及 DVA（Dolby Vision 杜比視界 ＋ Dolby Atmos 杜比全景聲」兩種版本。

《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》全台上映戲院一覽

4DX

台北信義威秀影城

林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城

台南大遠百威秀影城

高雄大遠百威秀影城

大巨蛋秀泰影城

MX4D

台中中港新光影城

嘉義影食滙_in89豪華影城

Dolby Cinema

美麗華大直影城

桃園青埔新光影城

DVA

大巨蛋秀泰影城