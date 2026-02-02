地點曝光！最年輕總統14歲建國「領土比梵蒂岡大」 澳洲男「流亡」中

傑克森（左圖，翻攝臉書）在克羅埃西亞與塞爾維亞之間一塊無主地（右圖，翻攝Google Maps）建立微型國家「維爾迪斯」，且有國旗、護照及國徽。



21歲澳洲男子丹尼爾‧傑克森（Daniel Jackson）也許是世界上最年輕的總統，來自澳洲的傑克森7年前在歐洲多瑙河沿岸、克羅埃西亞及塞爾維亞中間建立了面積約0.5平方公里的國家「維爾迪斯自由共和國」（Free Republic of Verdis），後來被克羅埃西亞警方驅離，目前正「流亡」在英國。

綜合外媒報導，「維爾迪斯自由共和國」位在克羅埃西亞及塞爾維亞間，是一塊「無主地」（terra nullius），這塊地被標記為Pocket 3，由於鄰近兩國對邊界認定不同，塞爾維亞主張以現今多瑙河中心為界，克羅埃西亞則根據19世紀土地所有權圖，認為邊界應按舊河道規劃，導致這塊土地沒有主權，傑克森遂於2019年宣布此地「獨立」，強調面積雖小，但仍比梵蒂岡大。

廣告 廣告

2023年10月，傑克森試圖和支持者進入該國「領土」，卻被克羅埃西亞警方逮捕並驅逐出境，他本人更被終身禁止進入克羅埃西亞，警方的理由是「對國家安全構成威脅」。自此，「維爾迪斯自由共和國」便以流亡國家形式運作。

傑克森2019年發明微型國家「維爾迪斯自由共和國」時，聲稱擁有400名公民，還任命內政、外交官員並發行護照，擁有國旗和國徽。他希望維爾迪斯能成為中立、講求人道與環境保護價值的國家。

事實上，根據《蒙特維多公約》（Montevideo Convention），國際法所承認的國家必須具備常住人口、領土、政府，以及和其他國家建立關係的能力。學者認為，維爾迪斯或許已符合部分條件，但仍缺乏實際掌控的領土，此外，如果其他國家不將其視為國家對待，恐怕也沒有實際效果。

更多太報報導

妳到底是誰？ 中國女子來台犯下竊盜案 檢察官一查竟發現她有多重身分

6歲童被小五生逼吞3cm磁鐵！ 驚問「會卡肚嗎」父調監視器…補習班竟稱壞了

台日友好！虎航大砍航班 作家曝日網友「對台灣人溫柔的歧視」