地點查到了！情色網紅闖好市多「把自己賣掉」

一名擁有30萬粉絲的情色網紅，日前曬出在好市多貨架內掀上衣露胸照片，還說「要把自己賣掉」，引發熱議。好市多經確認後已對該名網紅下達禁令，轄區高雄前鎮分局也證實將依法偵辦。

台灣好市多11月24日正式啟動今年「黑色購物週」，未料該名網紅竟趁購物節首日，鑽進賣場內貨架拍不雅照。只見她坐進寵物用品貨架區，掀開上衣露出胸部任人拍攝，還配文寫下：「黑五逛完兩圈以後發現錢不太夠，所以決定把自己賣掉。」充滿性暗示。另經瞭解，事發地點在好市多高雄分店。

好市多對此表示，有關該名網紅不當行為，賣場將禁止她再次進入賣場，且若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。

轄區前鎮分局指出，將主動調閱相關影像，追查照片拍攝者到案。警方表示該貼文所述行為，恐涉及妨害風化罪，依法調查後移請高雄地方檢察署據以偵辦。網紅涉嫌違反公然猥褻罪「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金」。



