地點王道！房價「北穩南跌」中山、淡水熱銷

到了年底，回顧今年房市交易出現北穩難南跌格局。（圖／東森新聞）





到了年底，回顧今年房市交易，出現北穩難南跌格局，但是仔細看還是有熱賣的，像是台北中山區和新北淡水區，但是越往南盤整趨勢越大。央行理監事會議將在18日召開，專家建議房市管制要趕快鬆綁，接下來的房市才會有支撐力道。

房仲店長楊宗翰：「那這個案子附近是市場。」

下樓就是菜市場，採買方便，只是要爬樓梯，這一間中古屋屋齡有50年，採光算是明亮，總共是3房的格局，但是它沒有電梯。不過它的開價是1250萬元，也就是千萬元上下，這個特色讓它不用降價詢問度也很高。

房仲店長楊宗翰：「（現在購屋）第一會考量是板橋區地段，而不是電梯或者屋齡，還有一個就是可負擔得起的總價。」

交易量普遍下滑之際，仔細找還是有熱賣的，像是台北中山區、新北淡水區，另外大安和板橋核心蛋黃，交易佔比也逐漸上升。只是很可惜，雙北住宅交易比比5年前明顯降溫，交易量縮減超過4成。

房屋研展中心副理陳金萍：「（台北）中山區商業機能高度集中，有許多企業進駐，再加上區域產品以小坪數住宅為主，房價相對親民，也進一步穩固該區域的居住需求。」

但是如果往南走就沒這麼理想，六都房價出現北穩南跌，今年第三季較去年，雙北市各微增1.3%、0.2%，桃園以南盤整幅度愈大，跌幅最明顯是高雄8.6%，再來是台南年減約5.7%、台中市5.5%。

房屋集團趨勢中心經理李家妮：「在南2都近幾年因為科技題材發酵，新屋供給和成交量同步放大，房價也漲的飛快。現在進入盤整期，修正幅度也會相對較明顯，以目前市場景氣仍處於保守狀態下，可能未來要在政策上需要有更多誘因，才可能刺激買氣回籠。」

關鍵還是在房市政策，央行本季理監事會將在18日召開房貸利率，房市管制再不鬆綁，受苦的還是小老百姓們。

