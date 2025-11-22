圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」

高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。

國民黨青年軍賴苡任。（中天新聞）

陳其邁否認曾力挺李有財，高雄市政府指相關照屬合成照，未經陳其邁同意，揚言要對提出質疑的國民黨立委陳菁徽提告。民進黨高雄市黨部也於昨晚間速開除李有財的黨籍。

賴苡任今天在臉書發圖文，指李有財與民進黨在高雄的從政者關係匪淺。

賴苡任表示，「李有財是民進黨認證的特優里長！民進黨及陳其邁一直想切割「月世界垃圾山」的主嫌李有財，甚至揚言誰傳那張「陳其邁支持李有財」的圖卡就告誰。既然如此，我們換個角度好了，畢竟現在民進黨政府超愛告人。」

賴苡任發圖文指高雄垃圾山主謀李有財被高雄市政府評為特優里長。（取自賴苡任臉書）

賴苡任指出，2018年李有財榮獲民進黨政府肯定，表揚為「特優里長」。

他透露，當年陳菊跑去當總統府秘書長，所以由許立明代理高雄市長，期間許立明以高雄市長的身份特別印製《高雄市特優暨資深里長表揚專刊》，在第38頁被我找到李有財是「特優里長」。

他進一步透露，2022年李有財以民進黨身份參加民進黨高雄市議員黨內初選，登記選區為第三區。

賴苡任發圖文指高雄垃圾山主謀李有財曾參與民進黨高雄市議員初選。（取自賴苡任臉書）

賴苡任還透截圖指出，此外，還找到李有財與民進黨立委邱志偉有聯合服務處，時間已經不可考了。

賴苡任說，民進黨總喜歡說李有財以前是國民黨，但所有證據顯示，李有財似乎才是民進黨的心肝寶貝，民進黨立委都把他捧在手掌心。

賴苡任表示，李有財「園鑫茶行」開幕，邱志偉、賴瑞隆幫忙站台，許智傑造勢晚會，李有財上台力挺。此外，敢在地方未經陳其邁授權就自製合照圖卡，還沒有人發現？當時你陳其邁會不知道？是當年默許？現在裝傻切割？

賴苡任還開酸「啊！我知道啦，陳其邁會說：我選區太大，怎麼會知道！畢竟你的子弟兵邱議瑩也是這麼說的！」

賴苡任發圖文指高雄垃圾山主謀李有財與民進黨立委熟識，曾互相站台。（取自賴苡任臉書）

