圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。
陳其邁否認曾力挺李有財，高雄市政府指相關照屬合成照，未經陳其邁同意，揚言要對提出質疑的國民黨立委陳菁徽提告。民進黨高雄市黨部也於昨晚間速開除李有財的黨籍。
賴苡任今天在臉書發圖文，指李有財與民進黨在高雄的從政者關係匪淺。
賴苡任表示，「李有財是民進黨認證的特優里長！民進黨及陳其邁一直想切割「月世界垃圾山」的主嫌李有財，甚至揚言誰傳那張「陳其邁支持李有財」的圖卡就告誰。既然如此，我們換個角度好了，畢竟現在民進黨政府超愛告人。」
賴苡任指出，2018年李有財榮獲民進黨政府肯定，表揚為「特優里長」。
他透露，當年陳菊跑去當總統府秘書長，所以由許立明代理高雄市長，期間許立明以高雄市長的身份特別印製《高雄市特優暨資深里長表揚專刊》，在第38頁被我找到李有財是「特優里長」。
他進一步透露，2022年李有財以民進黨身份參加民進黨高雄市議員黨內初選，登記選區為第三區。
賴苡任還透截圖指出，此外，還找到李有財與民進黨立委邱志偉有聯合服務處，時間已經不可考了。
賴苡任說，民進黨總喜歡說李有財以前是國民黨，但所有證據顯示，李有財似乎才是民進黨的心肝寶貝，民進黨立委都把他捧在手掌心。
賴苡任表示，李有財「園鑫茶行」開幕，邱志偉、賴瑞隆幫忙站台，許智傑造勢晚會，李有財上台力挺。此外，敢在地方未經陳其邁授權就自製合照圖卡，還沒有人發現？當時你陳其邁會不知道？是當年默許？現在裝傻切割？
賴苡任還開酸「啊！我知道啦，陳其邁會說：我選區太大，怎麼會知道！畢竟你的子弟兵邱議瑩也是這麼說的！」
延伸閱讀
挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好
高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露
月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕
其他人也在看
民進黨開鍘垃圾山主謀李有財 蘇一峰酸：昨還說是國民黨的
高雄月世界遭不肖業者傾倒數十噸垃圾形成「垃圾山」，幕後主謀碧紅里里長李有財父子檔身分曝光後，民進黨今（22）日火速發出聲明開除李有財黨籍。對此，胸腔科醫師蘇一峰質疑，前一天還有人洗風向稱李有財是國民黨籍，如今又宣布開除黨籍，怎麼說法變來變去。中天新聞網 ・ 15 小時前
月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕
高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。對此，國民黨前發言人鄧凱勛直言，李有財父子經營侑鴻公司從 2022年起累犯不止，13次違規只罰款、還拖欠到強制執行，且回顧李有財與民進黨公職的互動，新潮流系統宛如隱形主角，李有財到底背後靠山是誰，民進黨不用說清楚嗎。中天新聞網 ・ 3 小時前
垃圾山主嫌里長「合照」引藍綠互槓 陳其邁怒：對陳菁徽提告
高雄岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森，涉嫌在月世界旁濫倒大量垃圾，遭檢方聲押禁見獲准；李有財日前有意參選高市議員，他擅自合成自己與高雄市長陳其邁的合照，PO在臉書粉專，甚至8月舉辦茶行開幕儀式也有多位綠營民代出席，立委陳菁徽質疑綠營力挺環保殺手；陳其邁今受訪怒批是政治操作抹黑，並強調將對陳菁徽提告。中時新聞網 ・ 18 小時前
高雄 濫倒垃圾遭收押 涉案里長停職
高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，陸續遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。經查父子倆經營的侑鴻環保公司，自民國111年起共計14件違規案，挨罰65萬餘元，且目前仍有罰款未繳清。李有財也遭起底遊走藍綠之間，曾參選高雄市議員，還私自合成與高雄市長陳其邁合照，引發藍綠隔空互槓。中時新聞網 ・ 8 小時前
月世界垃圾山主嫌曝光！民進黨火速開除四連霸里長李有財
高雄知名地景「月世界」近日爆出遭大規模傾倒廢棄物，數百噸垃圾堆滿山坡，引發社會譁然，檢警追查後鎖定幕後主嫌為岡山區碧紅里里長李有財父子檔。李男在地方四度連任里長、基層實力雄厚，卻涉嫌長期濫倒垃圾，民進黨高雄市黨部21日晚間10時緊急發出聲明，宣布開除黨籍。太報 ・ 1 天前
李有財遭開除黨籍 他揭：綠認證的特優里長
[NOWnews今日新聞]高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置，檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部21日深夜發聲明，證實李有財是民進黨籍，並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
網路嗆聲變真人PK！太平深夜13人持球棒追打 警全數送辦
太平深夜上演「網路互嗆」現實版！兩派人馬各召集好友「談判」，卻演變成持球棒互毆衝突，警方獲報後迅速鳴笛到場，這才阻止事態惡化。事後共13人被依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦，警方強調要杜絕暴力、維護治安，呼籲民眾勿因言語紛爭而訴諸暴力，否則必將接受法律制裁！TVBS新聞網 ・ 1 天前
中國封殺日水產惹火！日學者籲3招反制 「最狠一招」台灣成關鍵籌碼
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導日本首相高市早苗因表態「台灣有事」言論，引發中日外交危機，中國不僅斥日本「粗暴干涉內政」，更呼籲國人不要前往日本旅...FTNN新聞網 ・ 1 天前
李有財搞臭月世界遭收押、除綠黨籍！從政歷史被起底
政治中心／楊佩怡報導高雄著名景點「月世界」，本來因自然景觀特殊，常能吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，導致該處竟堆置了數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。經調查後赫然發現主謀竟是岡山區碧紅里里長李有財與其兒子，父子兩人皆被聲押，最新消息指出，法院昨（21）日晚間召開羈押庭後，裁定將涉案4人收押禁見。民視 ・ 1 天前
卓蘭鎮公所「反貪、反詐、反賄選」廉政宣導活動
【記者 倪玉濱／苗栗 報導】苗栗縣卓蘭鎮公所今（22）日盛大舉辦「行路悠悠，細路漫漫—2025 樟之細路・卓蘭台灣好報 ・ 14 小時前
高雄垃圾山延燒！陳其邁喊告陳菁徽翻車 本尊秒殺：有夠暖
藍委陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」提出監督意見，提醒高雄市政府應正視環境問題，而非只營造「市長震怒」的表面印象。不料卻遭市府指控抹黑並揚言提告，對此，陳菁今日也特地回應，開酸「一早看到高雄市府說要告我，真的必須嚴肅地回三個字：有夠暖」。中天新聞網 ・ 1 天前
搭捷運被踩腳爆口角！白髮女北捷車廂拿刀揮舞 乘客嚇到四散
台北捷運板南線昨（22日）晚間11時許爆發乘客衝突，一名男乘客踩到另名白髮女乘客的腳，女方不滿之餘，竟拿出水果刀當眾揮舞，嚇得車廂乘客趕緊跑遠，幸好列車剛好行經西門站，捷運警察與保全趕緊上車排除紛爭，將白髮女壓制進派出所，詢後以恐嚇罪移法送辦，捷運公司也依據《大眾捷運法》裁處。太報 ・ 1 小時前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 1 天前
河北深山藏「金祕密」 村民狂抽地下水淘金年收438萬！將降臨毀滅性下場
中國河北省青龍縣的清河沿村傳出淘金熱潮，村莊內上演「抽水吸金」奇景，大批村民利用深井猛抽地下水來「淘金」，靠活性炭這種吸附力強的材料來過濾出黃金，據說，只要操作得當，每批活性炭就能提煉出數十克黃金，賺個幾萬元人民幣是輕輕鬆鬆的事，難怪這股「吸金」熱潮會席捲全村，專家推測，這些地下水裡藏金，很可能跟當地一座早已停工的金礦有關係，是過去採礦留下的含金物質滲進地下。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
日本住宿悄悄降價！旅客狂「取消重訂」 林氏璧點名3大地區：這價錢有夠甜
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導近期不少準備赴日旅遊的民眾發現，原本訂好的飯店價格竟悄悄下滑，甚至便宜到讓人忍不住「立刻取消重訂」。對此，旅日...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
被沈慶京波及？沈春池基金會文馨獎遭撤 翟本喬提法條打臉文化部：為何略過這幾字
沈春池文教基金會原獲文化部第17屆文馨獎，18日收到文化部發文表示，基金會董事長沈慶京因遭檢察官提起公訴，依規定再次召開會議討論，決議撤銷基金會文馨獎獲獎資格。民眾黨國家治理學院主任翟本喬在臉書發文提出法條質疑，文化部略過「性別平等、勞工相關法令或其他」這幾個字，擴大定義，那這樣獎勵要點那條是不是要改成「違反任何法令」？翟本喬表示，文化部取消了沈春池文......風傳媒 ・ 44 分鐘前
沈伯洋出席國際自由聯盟會議 稱不受中國通緝影響
民進黨立委沈伯洋，到荷蘭海牙出席國際自由聯盟的會議，並在極具人權意義的國際刑事法院前錄影，強調不會因為中國對他發布紅色通緝令受到影響或感到畏懼，一起來聽。沈伯洋表示，這次受邀到荷蘭海牙，會持續拓展外交...華視 ・ 1 天前
南亞科、華邦電、力積電還能上車嗎？內行總評：這場記憶體風暴 妖股、豬隊友現形
台股11月才登上新高28554點，沒多久就跌破月線，燙到不行的記憶體，也像雲霄飛車，上去快下來更快，到底是上車機會還是剎車訊號？價值投資達人股海老牛表示，今年像在玩AI供應鏈大風吹，從伺服器、散熱、電源、PCB炒到記憶體，不管資金去哪，順勢操作最簡單，但要看懂產業趨勢，分析最紅的南亞科、華邦電、力積電等3檔，其中1檔是豬隊友。中時財經即時 ・ 1 天前
林俊憲鹽埕後援會成立 千人到場
記者翁順利∕台南報導 爭取民進黨提名競選台南市長的立委俊憲，二十二日成立南區鹽埕後援…中華日報 ・ 15 小時前
106公里不關機！機器人 「蘇州走到上海」 破全球紀錄
「遠征A2」人形機器人創下驚人紀錄！從蘇州徒步走到上海，全程106公里、耗時56小時，成功打破金氏世界紀錄。儘管過程中面臨低溫與複雜路況等挑戰，但這台機器人憑藉先進的感應系統與「熱插拔換電」技術，完成了不關機、不間斷行走的壯舉。然而，業內人士指出，目前機器人的維修率仍超過50%，從展示階段到實際應用，仍有諸多難關有待克服。TVBS新聞網 ・ 22 小時前