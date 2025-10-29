均衡台灣 經濟部推亞灣2.0計畫

經濟部何晉滄次長（右三）、產業發展署陳佩利副署長（右一）、高雄市陳其邁市長（右四）、和碩童子賢董事長（左四）出席見證和碩研訓基地開幕。（圖：產發署提供）

▲經濟部何晉滄次長（右三）、產業發展署陳佩利副署長（右一）、高雄市陳其邁市長（右四）、和碩童子賢董事長（左四）出席見證和碩研訓基地開幕。（圖：產發署提供）

經濟部表示，為落實「均衡台灣」政策，該部與高雄市政府攜手合作推動亞灣二‧○方案，共計投入新台幣一四五億元的政策資源，迄目前已帶動資通訊大廠在地投資三一三億元，創造產值提升六三六億元，打造高雄亞灣成為國際智慧科技研發聚落。全球知名電子製造服務大廠和碩聯合科技公司，日昨於高雄舉辦「亞灣數位轉型研訓基地」開幕典禮，由和碩聯合科技董事長童子賢、經濟部次長何晉滄與高雄市長陳其邁共同出席，見證和碩聯合科技布局南台灣的重要里程碑。

何晉滄次長指出，經濟部去年透過研發補助政策工具，支持和碩落地高雄亞灣深耕，短短一年內造就了今日在高雄棧五庫這個坐擁海港美景的優質研訓基地落成，定能吸引高雄在地優秀科技人才扎根。也感謝和碩將完整的五G、AI、自動化設備與技術研發深耕南臺灣，打造實驗與示範場域，鏈結本地製造業導入應用驗證。

何晉滄接續強調，經濟部去年支持包含和碩、鴻海、友達、晉泰、思科等資通訊大廠落地高雄亞灣設立研發中心，不僅在AI基礎建設方面帶動了三座AI算力中心陸續建置，此外也促進這些ICT大廠將AI自動化相關應用，實際導入高雄在地石化、鋼鐵、扣件等傳統產業驗證，協助傳產在面臨國際政經情勢變化挑戰下，能透過AI轉型升級，提升並創造更高的附加價值。經濟部也感謝高雄市長陳其邁的積極推動，與中央通力合作，將亞灣打造成為國際科技研發聚落，促進台灣南北產業均衡發展。