「均衡台灣」326億預算卡關 台經院長盼全民督促立院：對國家發展真的很重要

行政院今（30）日舉辦經濟發展委員會均衡台灣分組顧問會議，台灣經濟研究院院長張建一會後受訪表示，明年度預算編列300多億元在均衡台灣政策，但是現在總預算還卡在立法院，希望全民能夠督促立法院趕快通過總預算，讓台灣能夠永續發展各個面向。

張建一表示，今日會議談到均衡台灣152項建設，以及區域治水等問題，台灣用的水其實蠻多的，但是經過很多面向規劃，未來台灣不會缺水，這個大家不用擔心。大家比較頭痛的就是怎麼樣因應少子女化問題，現在政府做了很多，從出生、就學甚至到工作，包含大學補助1年3.5萬學費、租屋補助等，政府都做了很多，但是重點是小孩子怎麼生出來。

張建一指出，政府現在就是想辦法讓「小孩子生出來」，包含年輕人的一些想法觀念，要想辦法讓他們改變，不過還有一個問題，其實這不只是亞洲趨勢，全世界的生育率都越來越低，包括歐盟生育率最高的法國也在降低，所以這是全世界的問題，台灣人口密度是全世界第6高，到底什麼樣的生育率、多少人口才能夠因應未來國力，相信後續國發會還會再做研議。

張建一說，行政院均衡台灣政策目前規劃的預算大約6兆多，明年大概編列300多億，但是現在都卡在立法院，所以希望大家儘量幫忙宣導，這個對未來國家長遠發展真的是非常重要，希望全民能夠督促立法院趕快通過總預算，讓台灣能夠永續發展各個面向。

張建一表示，希望立法院的各位委員，能夠關心2300萬台灣人的民生經濟發展，特別是在均衡台灣這個部分，因為台灣雖然不大，但是城鄉差距嚴重，政府特別在東部、中南部都有著力非常多的預算，但現在都卡在立法院，所以希望立委們能夠多去瞭解均衡台灣方案，儘快趕快通過明年度預算。

行政院發言人李慧芝說明，如果總預算沒有通過的話，均衡台灣會受到影響的預算部分總共有326億，包括東部慢活城鄉50億、南方新矽谷128億、首都圈黃金廊帶9.5億、低碳樂活離島0.6億、桃竹苗大矽谷126億，這些都是新興預算或是新增項目，所以還是需要總預算通過，才有辦法讓這些計劃不受影響，可以如期完成。

