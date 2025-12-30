「均衡台灣」326億預算受影響 台經院：盼立院儘速通過總預算

台經院院長張建一（取自中央社）

行政院長卓榮泰今（30）日主持經濟發展委員會「均衡台灣」分組第2次顧問會議，台經院院長張建一會後表示，相關建設預算目前全數卡在立法院，這對國家長遠發展至關重要，呼籲全民督促立法院儘速通過總預算，確保台灣在經濟、環境等各面向能永續發展。

行政院發言人李慧芝指出，若115年度總預算未通過，將影響相關預算共326億元，包括東部慢活城鄉、大南方新矽谷、桃竹苗大矽谷及離島低碳建設等多項新興計畫。她強調，「均衡台灣」的部分都是新興預算或者新增項目，還是需要等總預算通過，才能如期推動、縮小城鄉差距。