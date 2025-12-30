均衡台灣326億預算將告吹 台經院：盼立院盡快通過總預算

經發會顧問、台灣經濟研究院長張建一。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年倒數最後2天，藍白立委持續不審明年度中央政府總預算。行政院經濟發展委員會今日召開「均衡台灣組」第2次顧問會議，經發會顧問、台灣經濟研究院長張建一會後受訪表示，「均衡台灣」預算約6兆多元，明年需要300多億元，現在都卡在立法院，這筆預算對國家長遠發展非常重要，希望立法院盡快通過總預算。

行政院發言人李慧芝說明，均衡台灣預算的部分，如果115年度中央政府總預算沒有通過的話，會受到影響預算共有326億元，包括東部慢活城鄉50億元、南方新矽谷128億元、首都圈黃金廊帶9.5億元、桃竹苗大矽谷126億元、低碳樂活離島0.6億元，這些都是新興預算和新增項目，必須總預算案通過後，計畫才能不受影響如期完成。

張建一表示，目前「均衡台灣」規劃的預算約6兆多元，明年需要300多億元，現在都卡在立法院，這筆預算對國家長遠發展非常重要，希望立法院盡快通過總預算，讓國家能夠永續發展。

張建一指出，台灣雖然不大，但城鄉差距嚴重，特別是東部、中南部的部分，有著力很多預算，但政府預算現在卡在立法院，希望立委多重視均衡台灣方案，盡快通過明年度的中央政府預算。

張建一提到，均衡台灣有152項建設，及區域治水問題，台灣未來用水量會很多，政府有從幾個面向著手，未來台灣不會缺水，這個大家不用擔心。現在比較頭痛的是，如何因應少子女化問題，政府在育兒、就學部分其實做了很多，念私立大學一年補助3.5萬元，而且有租屋補貼，從0歲到22歲都有政策支持，但重點是小孩要怎麼生出來。

張建一談及，許多顧問都說這是多面向問題，政府要想辦法讓民眾把小孩生出來，要想辦法改變年輕人不生的觀念。不過，少子化是一個趨勢，不單是亞洲的問題，連歐盟生育率最高的法國，其生育率都在降低，這是全世界所面臨的一個問題。

張健一說，台灣人口密度是全世界第6高，多少人口、多少生育率才能因應未來的國力和經濟發展，這部分國發會後續還會進行研議。

