均豪從半導體「門外漢」切入關鍵設備！多角化經營失速 一場閒聊竟打開新賽道

[Newtalk新聞] 從面板設備起家的均豪精密，歷經多角化失速與產業低潮後，選擇收斂戰線、聚焦半導體。

靠著傾聽客戶、解決痛點，一步步打入供應鏈，變身為半導體設備商。

2025 年，47 歲的老牌設備廠均豪精密，迎來華麗轉身，半導體設備營收占比突破六成；若計入子公司均華，半導體已貢獻八成合併營收。

成立於 1978 年的均豪，早期靠生產半導體模具起家，2002 年隨政府的「兩兆雙星」政策跨入液晶面板設備，2006 年因台灣面板大廠擴產，營收一度衝上 60 億元。

從面板走向半導體主場

聚焦解決痛點 靠技術翻身

「原本公司目標年營收百億，還成立八大事業處。」均豪董事長陳政興回憶，當時公司有意藉多角化經營衝高營收，大舉跨入隱形眼鏡、太陽能到製鞋設備等新領域。但好景不常，隨後的金融海嘯與台灣面板產業萎縮，讓均豪營收出現連續衰退從高峰腰斬，甚至出現虧損；新事業也體質不佳，導致核心研發團隊有四成出走。

2012 年在營運陷入危機之際接任總經理的陳政興認為，公司應聚焦核心事業，決定讓均豪淡出製鞋、隱形眼鏡產業自動化設備；並轉而將目光投向進入門檻最高、技術含量最深的半導體產業。

2015 年，是均豪轉型的關鍵年。陳政興指出，前一年在一場研討會上與封測業者閒聊，得知對方的技術瓶頸，因此嘗試針對這項痛點，開發由面板檢測延伸的玻璃載板（Glass Carrier）自動光學檢測（AOI）設備；這項設備一測試就命中客戶要的檢測結果八成，因此獲得該封測廠青睞，但後續仍經過多次測試驗證，才於隔年正式出貨。

「憑均豪過去在面板業累積的功力，只要有對的機緣，有機會在半導體業發展。」陳政興當下得到這項體悟。

從此以後，均豪將資源更加集中投入半導體設備，由子公司均華負責「單顆裸晶（Die）」封裝設備，母公司均豪則鎖定「整片晶圓（Wafer）」的檢測、量測與研磨設備。

當時，均豪內部曾討論是否要成立新事業部，但陳政興最終做出「一個團隊同時負責面板、半導體」的決定。他的考量是，儘管這樣人員會累一點，但能營造患難與共的氛圍，避免部分工程師覺得自己身處夕陽產業，另一邊又肩負新事業還沒賺錢的壓力。

然而，均豪團隊一開始對半導體的歷史與術語相當陌生，與業界也沒有交集，甚至有客戶直接對陳政興說：「均豪不是這行的供應商。」質疑均豪的供貨資格。

為了取得業界肯認，陳政興除了尋求自半導體產業退休的業者擔任顧問，自己也頻繁參加各式半導體相關展覽。他分析，參展用意除了增加熟悉度，更是為了「傾聽客戶需求」。

均豪就是因為透過傾聽回應痛點，才能與再生晶圓大廠昇陽半導體結緣。

(本文獲今周刊授權轉載，更多內容，請參閱最新一期《今周刊》第1519期)

