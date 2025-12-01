均一攜政大推「不被AI取代」線上免費課程

▲均一平台董事長呂冠緯（左）與政大校長李蔡彥（右）簽約。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 均一平台教育基金會在與台清交等理工頂尖大學合作後，首度大規模引進人文社會科學領域的內容，今（1）日與政大簽約，要在AI快速發展的時代，為全台高中生特別是偏鄉與離島學子開啟「線上校門」，培育人工智慧無法取代的人文素養與跨文化視野，開設「不被 AI 取代」線上課程。

政大校長李蔡彥笑稱，仿佛在替政大與均一證婚，兩者合作是雙贏的結果，希望藉此推廣政大產生的內容，並讚許創辦人呂冠緯是「做教育創新上面最帶有熱情」的人，放棄醫生職務轉做教育，期待讓學習場域延伸至全臺每一所高中。

均一平台董事長呂冠緯說，與政大合作是為見證「遇見跨域教學的可能」，政大最棒的DNA就是以人文為重，卻對資訊AI非常理解；希望透過政大的多元課程能上架至均一平台，幫助平台上的百萬國高中生打開視野，學習跨領域知識。同時，這也讓偏鄉高中生能跨地域、跨時域地使用政大的優質數位資源。

政大設有多個全台少見、甚至是唯一的特色科系，本次推出的課程，將從最具代表性的學術能量出發，包括能訓練學生判讀國際局勢、培養跨文化溝通與談判能力的外交與國際事務課程；能帶領學子看見英文以外語言世界的多國語文領域，涵蓋阿拉伯語、土耳其語、斯拉夫語、韓語與東南亞語等稀缺語種；以及從風險角度重新理解金融、保險與社會安全網的風險管理與保險學。

政大深具傳統的傳播領域也同步加入，從新聞、廣告、公關到新媒體與創意內容製作，協助學生掌握如何在 AI 時代講好故事、創造影響力。透過講座與微學程的設計，讓高中生在進入大學前，即能探索自身對人文社會學科的興趣。

政大線上課程將陸續於均一教育平台「大學開放課程專區」上架，全台高中生皆可免費註冊學習。高中教師亦可將課程導入校內「多元選修」或「彈性學習」時間，甚至透過跨校共學模式，讓離島與偏鄉師生同步參與。雙方期盼透過科技與人文的結合，協助學生在 AI 浪潮中站穩腳步，找到屬於自己的未來方向。

