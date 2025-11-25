中央社

均一教育平台推「1小時玩AI」 企業相挺助學生入門 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

均一教育平台25日在台北舉辦記者會，基金會董事長呂冠緯（中）表示，Hour of AI 的核心不在技術本身，而是提供全民都能參與的框架，從「問、用、管、造」到理解 AI 如何被設計。（均一教育平台提供）

中央社記者陳至中台北傳真 114年11月25日

