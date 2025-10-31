坊間「攝護腺按摩」竟能抓出癌症？醫揭真相：效果有限還可能感染！攝護腺保養攻略全解析

🎧 通勤、做家事，【下載】Podcast 《健康問良醫》，讓您健康輕鬆聽 ❗

男性四、五十歲之後，發現上廁所尿流變細或夜尿次數頻繁，當心是攝護腺發出的警訊。臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘提醒，男性尿道細又長，任何一段出現阻塞，都可能導致排尿不順。他強調，男性下泌尿道症狀（LUTS）不一定全由攝護腺肥大引起，也可能與膀胱或尿道疾病有關，建議若有相關症狀應盡早就醫檢查。

夜尿、排尿困難是攝護腺在作怪？

「攝護腺就像水龍頭，膀胱是水塔，兩者要協調，排尿才會順。」程威銘醫師指出，攝護腺就像水龍頭，控制著尿液出口；膀胱則是水塔。當攝護腺肥大，水龍頭被壓迫，尿流就會變慢、尿不乾淨，甚至影響睡眠與生活品質。

夜尿、排尿困難就是攝護腺肥大嗎？事實上，下泌尿道症狀常見表現包括頻尿、尿急、排尿疼痛或灼熱感、下腹部疼痛、排尿困難及尿失禁。這些症狀不一定由老化或攝護腺肥大引起，也可能與膀胱或尿道疾病有關。建議儘早就醫檢查，才能確定是否真為攝護腺肥大所致。

攝護腺按摩竟能抓出癌症？

近年，坊間出現主打「攝護腺保養」的按摩店，甚至以「從越南引進技術」為噱頭。業者宣稱能改善排尿不順、增強性功能，吸引不少男性嘗試。程威銘醫師坦言，攝護腺按摩在醫療上確實存在用途，例如慢性攝護腺炎患者為了幫助排膿或採樣檢體時會使用。但是，若在發炎期進行按摩，反而會造成劇烈疼痛與感染風險。

程威銘提醒，坊間業者多半沒有醫學背景，手法不當恐導致發炎加劇或細菌入血。曾有病人因按摩被提醒「感覺怪怪的」，就醫檢查竟真的抓出攝護腺發炎甚至早期癌症，「雖然誤打誤撞救了一命，但這不是鼓勵亂按的理由。」他建議，若有排尿不順或下腹悶痛等症狀，應由泌尿科進行超音波、PSA（攝護腺特異抗原）等檢查，才是正確方式。

另一個值得注意的問題是，攝護腺特異抗原（PSA）常被用來篩檢攝護腺癌。程威銘解釋，任何對攝護腺的刺激，包括按摩、憋尿、便秘導致直腸壓迫、性行為甚至騎腳踏車都可能讓PSA指數暫時升高。他建議，若要進行PSA檢測，最好在前一週避免上述刺激行為，確保數據的準確性。

攝護腺肥大不想吃藥？微創手術成新選擇

有些男性因不想長期吃藥或是擔心開刀會影響性功能，導致延誤就醫甚至不願治療。程威銘說明，攝護腺肥大治療通常分階段進行，若症狀輕微可先觀察；若頻尿、夜尿影響生活則會建議使用藥物。常見藥物分為兩類：

放鬆攝護腺肌肉、減少尿道壓迫的藥物；

抑制雄性荷爾蒙、縮小攝護腺體積的藥物。

後者約有一成患者可能出現性慾下降或精液量減少等副作用，讓不少男性對長期服藥感到卻步。當藥物治療效果不佳或患者無法耐受時，手術便成為下一步選項。程威銘指出，過去傳統的「經尿道攝護腺切除手術（TURP）」雖然是治療攝護腺肥大的標準療法，但出血量較多、恢復期也較長。近年已有多種微創治療技術，如雷射汽化、攝護腺拉提術以及水蒸氣消融治療等，不僅手術時間短、恢復快速，且幾乎不影響性功能，讓更多男性願意積極治療。

男性福音！三種天然食物保養攝護腺

攝護腺問題除了醫療介入，日常飲食也能協助維護攝護腺健康。程威銘建議，若要維護男性整體健康，飲食均衡、規律運動、控制體重、戒菸限酒都是預防攝護腺疾病的重要環節。以下推薦三種「男性福音食物」：

南瓜籽：富含鋅，有助維持攝護腺組織正常代謝；

番茄：含茄紅素，減少自由基傷害，具抗氧化功效；

黃豆與豆製品：富含大豆異黃酮，平衡荷爾蒙、減緩攝護腺增生。

程威銘也提醒，想靠食物達到研究中的有效濃度，得吃下遠超日常量。「吃到飽都不一定達標。」因此，飲食保養應搭配均衡營養與規律運動，而非過度依賴單一食物或保健品。

攝護腺常見Q&A解析

Q：吃辣會引起攝護腺發炎？

許多人以為吃辣會引起攝護腺發炎。為此，程威銘強調「真正的元兇是油。」研究顯示，高油脂飲食、肥胖與紅肉攝取過多，與攝護腺肥大與癌症風險都有關。辣椒本身的辣椒素反而能促進血液循環、改善代謝，只是現代人吃辣時常伴隨大量油與鹽，反而間接造成負擔。

Q：喝含皮檸檬汁能改善攝護腺肥大？

近年，網路流傳「喝含檸檬皮的檸檬汁能改善攝護腺肥大」。傳言指出，男性體內的雌激素會促使攝護腺體積增大，而雌激素是由睪固酮經芳香酶轉換而來；檸檬皮中的成分據稱可抑制芳香酶活性，進而達到改善效果。

程威銘強調，目前尚無臨床證據證實「含檸檬皮檸檬汁」對攝護腺肥大有療效。此外，若檸檬皮未徹底清洗，仍可能殘留農藥疑慮。他建議，日常攝取新鮮水果、保持均衡飲食、規律運動以及控制良好體重，才是維持攝護腺健康的根本之道。

Q：常吃紅肉會提升攝護腺癌機率？

針對「常吃紅肉會提升攝護腺癌機率」的說法，長期食用過量的紅肉、加工肉品，會增加攝護腺癌風險。程威銘表示，雖然紅肉與罹癌風險的直接關聯仍有討論空間。但在日常飲食中，若想補充蛋白質，雞肉、海鮮等選擇相對較健康。此外，他建議，多攝取深綠色蔬菜與富含抗氧化物的食材，對維持整體健康及攝護腺保養都有益處。

Q：攝護腺肥大會變攝護腺癌嗎？

許多男性擔心「攝護腺肥大會演變成癌症」。程威銘強調，這是一個誤解。攝護腺肥大屬於良性病變，其發展機制與癌症完全不同。「一個攝護腺可以同時出現肥大與癌細胞，但它們是兩條獨立的路徑。」程威銘指出，攝護腺癌的形成主要與基因突變、慢性發炎、荷爾蒙失衡及環境因素有關，並非由肥大直接轉變而來。

攝護腺癌初期幾乎沒有明顯症狀，多數病人是因健康檢查發現PSA指數升高才確診。若等到出現骨轉移疼痛或排尿困難，往往已屬晚期。至於，如何區分攝護腺癌與攝護腺肥大症狀，程威銘表示，可以從下泌尿道症狀的類型觀察：

排尿症狀：排尿變慢、小便斷斷續續、用力仍尿不乾淨。

儲尿症狀：尿急、頻尿、夜尿增加。

然而，這些症狀在攝護腺癌和肥大中都可能出現，因此早期檢查是關鍵。程威銘建議，50歲以上男性應每年做PSA檢測；若家族有攝護腺癌病史，可提早至45歲開始檢查。早期發現、早期治療，不僅提高治療成功率，也有助於保留性功能與生活品質。

