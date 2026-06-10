坍方搶通！阿里山林鐵因大雨停駛2天 6／11全線恢復營運

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

阿里山林鐵坍方清除，6/11恢復營運。讀者提供



因梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地本周都出現驚人雨勢，阿里山林鐵沿線也出現零星落石坍方，在工程人員搶修後，交力坪附近落石崩坍處已完成清理及路線巡檢，已經連續兩天停止營運的阿里山林鐵，全線明天（6／11）恢復營運。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，依據中央氣象署預報資料，6月9日、10日受滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，為維護行車安全，阿里山林業鐵路9日、10日預警性停駛。

廣告 廣告

阿里山林鐵35K+290落石崩坍（交力坪附近）已於10日下午2時搶通，並完成路線巡檢，阿里山林鐵本線（嘉義至阿里山區間），及位於阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平、神木支線，自6月11日起恢復營運。

因此，阿里山林鐵本線（嘉義至阿里山區間），阿里山國家森林遊樂區內的祝山、沼平、神木支線，自明天也都恢復營運。

更多太報報導

新竹恐怖氣爆2死2傷！隔壁夫妻雙亡 高翠路慘如「戰爭轟炸」

認了來台賣淫！日AV女優「1次3.5萬元」招嫖客 道歉止血「全面停工」

新竹建商遭詐6500萬 銀樓公會發「海捕令」！急追71條UBS金條下落