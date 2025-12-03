坎城名導與漫畫鬼才的夢幻合作 是枝裕和執導《驀然回首》真人版電影原因曝光

《驀然回首》真人版電影由是枝裕和執導，明年在台上映。（車庫娛樂提供）

《鏈鋸人》漫畫家藤本樹的作品《驀然回首》（LOOK BACK）推出真人版電影，將由以坎城影展金棕櫚獎得主是枝裕和執導，同時包辦劇本和剪輯，影迷都十分期待這個夢幻合作。

《驀然回首》是藤本樹於2021年在「少年Jump+」發表的作品，敘述以漫畫家為目標的兩位少女的青春動人故事。當時《驀然回首》在知名創作者與漫畫粉絲之間引起熱烈討論，打動許多讀者的心，更獲得「這本漫畫真厲害！2022」男性部門第一名殊榮。2024年推出動畫電影版在法國安錫國際動畫影展首映，並於全球各地上映，獲得極高的評價。

巧的是，是枝裕和收到執導邀約前就被《驀然回首》的故事打動，據知他偶然在書店看到這部作品，被封面上埋首作畫的女孩背影吸引，便買下來一口氣讀完，認為這是一部確實傳達出創作者的覺悟的作品，是枝裕和說：「如果藤本樹沒畫這部作品，應該就無法繼續前進吧，我深切感受到那樣的心情。對我而言，《無人知曉的夏日清晨》就是那樣的作品。」

後來製作人小出大樹邀請是枝裕和執導真人版電影，與藤本樹見面後，是枝裕和說：「起初希望向藤本先生致謝，謝謝他讓這樣的作品誕生，感謝讓我在同樣的時代遇見這部作品。但那天回家的路上，我記得自己下定決心，覺得必須執導本作。」目前已結束拍攝，正在進行剪輯。

《驀然回首》的海報出自攝影師濱田英明，他也負責拍攝視覺照與劇照。（車庫娛樂提供）

藤本樹也透露，《海街日記》是他看的第一部是枝裕和導演的電影，對於導演細膩的執導方式讚不絕口，他說：「如果是枝導演能執導《驀然回首》，就什麼都不用多說了，我很期待。」

本片由知名攝影師濱田英明負責拍攝視覺照與劇照，台灣片商今天與日本同步釋出兩張視覺海報，也出自濱田英明之手。一張是兩位主角在房間作畫，另一張則是兩人行走於雪地的背影，兩者都是電影令人印象深刻的場景。

故事敘述兩位少女藤野和京本，一心一意想成為漫畫家，因而發展出一段動人情誼。真人版電影和原作相同，將透過四季更迭細膩描繪兩位主角從小學時期以來的13年歷程。電影將在藤本樹的家鄉、秋田縣仁賀保市拍攝，獲當地民眾熱心協助，觀眾將可飽覽豐富的四季之景。《驀然回首》預計於2026年全台上映。

